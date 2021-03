Coronavirus Italia: dopo i 23.059 nuovi positivi e i 431 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi 18 marzo in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 24.935 nuovi casi e 423 morti con un aumento delle terapie intensive (+16) e il tasso di positività al 7,0%. Le dosi di vaccino somministrate fino a oggi: 7.204.358.

Coronavirus Italia: bollettino oggi 18 marzo

L’andamento dei positivi di oggi 18 marzo regione per regione: in Toscana sono 1.513 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus che portano così a 178.123 il numero totale dall’inizio dell’epidemia. Oggi sono stati eseguiti 15.302 tamponi molecolari e 9.462 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.700 (6 in più rispetto a ieri), di cui 246 in terapia intensiva (5 in più). Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne, con un’età media di 82 anni. In Basilicata 184 nuovi casi positivi su un totale di 1.349 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore. Sono quattro i decessi per Covid-19 riguardanti cittadini di Brienza, Policoro, Senise e Tolve. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 176 (+3): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 27 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 28 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 3 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Scende da 14 a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 820 (111 in provincia di Macerata, 319 in provincia di Ancona, 230 in provincia di Pesaro-Urbino, 86 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione). In Valle d’Aosta 37 nuovi contagi e nessun decesso. I casi positivi attuali sono 398, + 29 rispetto a ieri di cui 22 ricoverati, due in terapia intensiva, e 374 in isolamento domiciliare. In Veneto su 42.222 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore 1.761 positivi pari al 4,7%. Il numero totale dei positivi è di 361.008. Per quanto riguarda gli ospedali: i ricoveri totali ad oggi sono 1.821 (+14): 1.610 (+10) in area non critica e 211 (+4) nelle terapie intensive, con 36 decessi registrati da ieri. Lo rileva il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di oggi. In Molise 82 casi e 5 decessi. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.525 tamponi molecolari sono stati rilevati 724 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,49%. Sono inoltre 3.915 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 334 casi (8,53%). I decessi registrati sono 19; i ricoveri nelle terapie intensive sono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 545. Nel Lazio 1963 casi positivi e 23 decessi. In Puglia su 11.211 tamponi sono stati registrati 2.082 casi positivi: 1048 in provincia di Bari, 141 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia Bat, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.734 su 12.471. Sono stati registrati 27 decessi. Unico dato confortante quello sui pazienti ricoverati: sono 1801 mentre ieri erano 1.810 (-9).