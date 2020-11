Conte ha la tosse a Otto e Mezzo

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Otto e Mezzo su La7 ha spiegato come sarà il primo Natale in Italia con il Coronavirus. Ma a preoccupare tutti è stata la sua tosse insistente

Conte ha detto che “Uno stato libero e democratico non puo’ entrare nelle case e dire quante persone siedono a tavolo. Vogliamo ridurre la socialità ma consentire la tradizione a noi molto cara dei doni. In questo senso è controproducente limitare gli orari dei negozi.Cercheremo di consentire l’apertura fino a orari che ci permettano di evitare gli assembramenti” ma che non sarà possibile fare le vacanze di Natale nelle località sciistiche: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate, non possiamo ripetere Ferragosto” . Ma mentre annunciava le misure continuava a tossire, senza mascherina, tanto da dover bere dell’acqua per riuscire a riprendersi. E in tanti si sono chiesti cosa abbia il premier:

La tosse di Conte ha fatto sorgere dei dubbi in chi guardava la trasmissione: perché il presidente del Consiglio non indossava la mascherina? Lilli Gruber era preoccupata?