“Draghi è come un professore di Harvard che ha avuto la supplenza all’Alberghiero di Massa Lubrense”: non sono passate inosservate le parole pronunciate dalla giornalista Concita De Gregorio a In Onda su La7 e poi ribadite nella sua rubrica dal titolo “Invececoncita”. La cronista è stata accusata di classismo per aver utilizzato come termine di paragone negativo un istituto scolastico di una città del Sud Italia (Massa Lubrense è un comune di 14mila abitanti della penisola sorrentina, in provincia di Napoli).

La reazione della preside dell’alberghiero di Massa Lubrense alla battuta classista di Concita De Gregorio | VIDEO

Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola, ha commentato su Facebook l’uscita di De Gregorio: “Da queste parole insensate, intrise di sarcasmo offensivo, per la scuola, ovviamente, passa la dimensione plastica della condizione di ignoranza in cui versano alcuni nostri sedicenti giornalisti”.

Ma sul tema è intervenuta anche la dirigente scolastica dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo” che si divide in quattro plessi: due tecnici turistici, uno a Sorrento e uno proprio a Massa Lubrense, un altro turistico a Sant’Agnello e un alberghiero a Sorrento. Intervistata da La Tecnica della Scuola, la donna, Amalia Mascolo, ha preso le distanze da quanto dichiarato in diretta nazionale: “Si tratta di parole fortemente degradanti e totalmente errate dal punto di vista pedagogico. Noi lavoriamo, ci facciamo in quattro per i nostri istituti e poi arriva la prima che capita e ci offende. Non capisco questi continui attacchi contro gli istituti professionali, siamo stanchi. Si tratta di un intervento assolutamente gratuito di cui non comprendo la ragione”. Mascolo se la prende anche con l’emittente, La7: “Non è possibile che in televisione vengano proferite parole del genere senza filtri. Di solito viene deciso prima di cosa parlare, perché nessuno l’ha fermata?”. La donna ha annunciato di avere “intenzione di fare rete con altri istituti alberghieri” e di “procedere per vie legali”.