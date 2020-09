Claudio Baima Poma pianificava l’omicidio del figlio da più di un anno

Come si è procurato l’arma con cui ha ucciso il figlio Andrea e si è poi suicidato? Claudio Baima Poma potrebbe aver pianificato l’omicidio del bambino già dal febbraio 2019, spiega La Stampa:

Claudio Baima Poma voleva solo uccidere il figlio e quindi suicidarsi, come è poi accaduto, oppure aveva in mente di ammazzare anche qualcun altro? Quasi sicuramente non si saprà mai. Ma questa è la domanda che si stanno ponendo gli investigatori perché, quando sono entrati nella casa di Rivara, in cucina hanno trovato una busta che conteneva 70 proiettili calibro 7,65. Proprio come quelli utilizzati per caricare la vecchia Beretta modello 71 e sparare prima al petto del figlio undicenne e poi farla finita con un colpo alla tempia, come è stato ricostruito dagli esperti della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri. Ma non è tutto. Sull’arma utilizzata sembra fosse montato un silenziatore fabbricato artigianalmente: anche per questo, nel cuore della notte, nessun vicino di casa avrebbe sentito il botto provocato dai due spari.

Adesso, però, tutti gli sforzi investigativi dei carabinieri della Compagnia di Venaria, coordinati dal pm della Procura di Ivrea, Carlo Introvigne, si concentrano su un unico obiettivo: capire dove Baima Poma abbia recuperato la pistola con la matricola abrasa e anche abbastanza ben conservata. E, soprattutto, quando. Anche perché, sempre secondo gli inquirenti, il progetto di mettere in atto il suo allucinante piano, all’operaio sarebbe frullato in testa già da diverso tempo. Forse a partire proprio dal febbraio del 2019 quando si è separato dalla sua ex compagna