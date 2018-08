Il tetto della Chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel rione Campitelli, sopra il Carcere Mamertino, è crollato improvvisamente poco prima delle ore 15 di oggi. I vigili hanno transennato l’area e sono già lì i vigili del fuoco. In particolare sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, fortunatamente la chiesa era chiusa e non si registrano feriti.

Il crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma

La chiesa si trova in via di San Pietro in carcere, vicino all’Arco di Settimio Severo e al Foro Romano. Il parroco avrebbe riferito ai Carabinieri del comando Piazza Venezia, intervenuti sul posto, che la Chiesa era chiusa al momento dell’incidente. Preventivamente era stata chiamata un’ambulanza. Gravi i danni alla struttura, la volta è quasi completamente crollata. Secondo la tradizione cristiana il Carcere Mamertino ha ospitato i santi Pietro e Paolo.

Foto copertina da: Wikipedia