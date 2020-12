Chi si può invitare al cenone di Natale?

Ogni anno l’ipotesi di rivedere parenti altrimenti estranei a Natale crea ribrezzo e raccapriccio. Quest’anno che c’è un’ottima ragione per evitarlo, la pandemia di COVID-19, sembra che tutti possiedano un salone degno di Buckingam Palace che si offende se non sono presenti almeno una 30ina di invitati al cenone. Quante sono le persone che si potranno invitare? La raccomandazione, perché non ci saranno gli elfi di Babbo Natale a controllare casa per casa, sarà quella di evitare i raduni con i non conviventi, spiega La Stampa:

Il cenone di Natale e quello del primo dell’anno con tintinnio di calici, baci e abbracci non saranno vietati dal decreto, che però sconsiglierà fortemente i raduni tra familiari non conviventi e amici quando non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Il divieto vero e proprio non c’è, sia perché di dubbia costituzionalità, sia perché impossibile da far rispettare. Ma ad ostacolare i raduni familiari ci penseranno comunque il divieto di spostamento da una regione all’altra, anche se gialle, e il coprifuoco alle 22 al quale il governo non vuole derogare nemmeno per il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre, quando dovrebbero restare chiusi anche i ristoranti. Da scordarsi anche le feste in piazza, visto che restano vietati i raduni e che le vie della movida potranno essere chiuse per un’intera giornata o in alcune fasce orarie dai sindaci o dai prefetti