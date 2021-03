Boris Johnson si è vaccinato con Astrazeneca | VIDEO

Come annunciato, ieri Boris Johnson ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Astrazeneca, of course

Come annunciato, ieri Boris Johnson ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19. Il farmaco scelto, quello prodotto da AstraZeneca, conferma la fiducia che il premier britannico ha nel siero dell’azienda anglo-svedese, al quale ieri l’Ema ha dato il via libera per la ripresa delle somministrazioni nei Paesi Ue nei quali era stato sospeso in via cautelativa. Subito dopo Johnson ha pubblicato il video in cui si vaccina sottolineando: Vacciniamoci – postando una foto che lo ritrae mentre riceve la dose del siero anglo-svedese – Vaccinarsi è la cosa migliore che possiamo fare per ritornare alla vita che ci manca tanto”

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine. Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

L’altroieri, il premier britannico, 56 anni, in una conferenza stampa a Downing Street ha detto che “il vaccino Oxford è sicuro e quello Pfizer è sicuro. La cosa non sicura è prendesi il Covid, per questo è importante che tutti ci facciamo il vaccino quando arriva il nostro turno”. Il primo ministro fu ricoverato in ospedale nell’aprile 2020 a causa di un’infezione acuta da Covid-19