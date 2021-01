Bollettino Veneto Coronavirus: i dati della Regione per oggi 22 gennaio

I dati aggiornati sul numero di contagi da Coronavirus oggi in Veneto nella diretta del presidente della Regione Luca Zaia: i positivi nelle ultime 24 ore sono 1198. 321 i pazienti in terapia intensiva. Ci sono 75 decessi nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 13460. Zaia spiega che è partita un’opera “di pulizia” dei pazienti COVID in varie strutture. Il Veneto oggi riceverà la nuova classificazione: la regione oggi si trova in zona aranzione, ma il governatore, anche se parla di curva in miglioramento, non apre alla possibilità che passi in area gialla







Ieri nella regione si sono registrati 1.003 contagi Covid e 108 decessi. I positivi da inizio epidemia raggiungono quota 302.489, i morti sono 8.364. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 2.465 (-95), quelli nelle terapie intensive 333 (-5)