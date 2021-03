Ieri 13.114 contagiati e 246 decessi: la situazione di oggi sui contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 17.083 contagiati e 343 decessi. I guariti sono 10.057. Sono stati effettuati 335.983 tamponi. Il tasso di positività oggi è del 5,1%, in calo rispetto a ieri del 2,6%. In crescita i pazienti in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore sono aumentati di 38, sono 2.327 in totale. Salgono anche i ricoveri: rispetto a ieri 458 in più per un totale di 19.570 .

Bollettino 2 marzo: i dati sul Coronavirus in Italia oggi

I dati dei nuovi posivi suddivisi regione per regione: i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.058 su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,54% (9,1% sulle prime diagnosi)”. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (76 in provincia di Macerata, 194 in provincia di Ancona, 67 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione). Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2985 test e sono stati riscontrati 230 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%. In Veneto 228 nuovi contagi nelle ultime 24 ore; si registrano anche 22 decessi. I ricoverati sono 23 in meno rispetto a ieri mentre i pazienti in terapia intensiva sono 45, in crescita di 6 rispetto a ieri. In Basilicata 149 casi su 1.776 tamponi molecolari. Si è verificato un decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 101: a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 10 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 20 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’. In Abruzzo si registrano 246 nuovi casi. 634 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+4 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12336 (-61 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13343 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+34 rispetto a ieri), 13732 in provincia di Chieti (+85), 14272 in provincia di Pescara (+60), 12945 in provincia di Teramo (+66), 432 fuori regione (+2) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 26 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380. In Campania 2.046 nuovi casi. Sono 36 i nuovi decessi; sono 133 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.360 i ricoveri in degenza. Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (+2.327) e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.188 casi positivi (+144), 29 decessi (+1) e 1.087 guariti. Diminuiscono i ricoveri, mentre aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600