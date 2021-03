“Lei è una disturbatrice!”: la lite tra Belpietro e Lorenzin a Dritto e Rovescio | VIDEO

Ieri a Dritto e Rovescio Beatrice Lorenzin è stata attaccata da Maurizio Belpietro. Durante la trasmissione in realtà sono state spesso e volentieri mescolate mele con pere, attaccando il ministro della Salute Speranza chiamato il ministro delle chiusure, come se tutta l’Europa non stesse fronteggiando l’avanzata delle varianti e non avesse predisposto lockdown. Un modo di vedere le cose che evita di dire ad esempio che il presidente del Consiglio Draghi non ha intenzione di riaprire niente, perché non esistono le condizioni per farlo. Del resto i dati di ieri parlano chiaro. Oltre 25mila casi e quasi 400 morti, numeri che da qualche tempo sono in costante crescita. Ma strillare in tv a cosa serve oltre che a confondere le idee a chi ascolta?

“Gli italiani non sanno quando saranno vaccinati perché non glielo avete spiegato!” Maurizio Belpietro a #Drittoerovescio pic.twitter.com/vsMekxEXYV — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 11, 2021

Non è certo Speranza che ha colpa se ci sono stati ritardi nelle consegne dei vaccini. E non è neanche vero che le regioni non abbiano responsabilità: basti pensare a Bertolaso che se la prende con l’assessore regionale in Lombardia per il pasticcio delle prenotazioni che ha costretto gli anziani in fila senza che poi potessero essere vaccinati. Del resto il nuovo Piano Vaccini, quello che Draghi ha affidato a Figliuolo e Curcio, prevede proprio che le regioni vengano coordinate e non vadano più in ordine sparso. E così quando Belpietro attacca la Lorenzin dicendo “Gli italiani non sanno quando saranno vaccinati perché non glielo avete spiegato!” e la Dem prova a rispondere che non è così, il giornalista piuttosto che farla rispondere la zittisce subito (oltretutto impendendole di parlare mentre la accusa di essere “una disturbatrice delle trasmissioni televisive che impedisce agli altri di parlare) buttando nella mischia un altro argomento che non c’entra molto, quello dei politici vaccinati perché avvocati. Cose che appunto con il piano vaccinale varato con il nuovo governo, quello in cui Speranza è ancora il ministro della Salute, non succederanno più perché la vaccinazione avverrà per fasce di età e verrà data precedenza ai soggetti fragili. Insomma gli italiani sapranno esattamente quando verranno vaccinati. Ma di che stiamo parlando?