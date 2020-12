“Vuoi andare nei luoghi pubblici? Non senza vaccino anti COVID”: Bassetti fa arrabbiare i no-vax”

Oggi Matteo Bassetti ha partecipato, nel ruolo dell’intervistato, a una diretta Instagram con Matteo Salvini nel ruolo dell’intervistatore. Bassetti ha parlato di come passerà il Natale in famiglia: con la sua cerchia ristretta, ovvero i parenti che vede ogni fine settimana oltre ai conviventi, la sorella e la suocera. Il medico ha anche spiegato che il rischio di una terza ondata esiste: La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della seconda o si mischieranno casi di Covid con l’arrivo dell’ondata influenzale”.

Qualche giorno fa invece, a Tg2 Post Bassetti aveva parlato del vaccino anti COVID: “In una prima fase sono d’accordo con la facoltatività…poi è chiaro che in una seconda fase non si porà prescindere, non dall’obbligatorietà, vuoi andare in aereo, vuoi prendere un treno, vuoi andare a scuola, vuoi lavorare in un ospedale, vuoi andare in un ristorante? Se sei vaccinato non ci puoi andare”. Come era prevedibile i no vax non l’hanno presa bene:

Anche bassetti si è bevuto il cervello….. Si ai vaccini…. Si al tesseramento dei vaccinati….. No ai servizi a chi non si vaccina….. 😡…… Bastardi..! (Tg2post) — Capoccione 🇮🇹 🌟🌟🌟 🇮🇹 (@capoccione67) December 4, 2020

Bassetti parla di patentino di vaccini, come i cani, per accedere ad alcuni servizi 🤦‍♂️ — Luca (@Luca45002154) December 4, 2020

Byoblu…invece di occuparsi di cazzate, occupatevi di Bassetti per il quale ho firmato la petizione.

Questo signore pretende vaccinazione covid obbligatoria, pena restrizione libertà personali.

E stiamo parlando di vaccini che nella migliore delle ipotesi NON funzionano. — JL57 (@JL5714) December 4, 2020

Anche su Facebook Bassetti è tornato sull’obbligatorietà del vaccino: “Obbligatorietà del vaccino per SarsCoV-2? Su questo concordo con il ministro Speranza, in una prima fase dovrà essere su base volontaria, anche perché andando avanti saranno sempre più le attività che si potranno fare solo se vaccinati: vuoi viaggiare in aereo o in treno, andare a scuola, lavorare in ospedale? Dovrai vaccinarti e avere documentazione medica che attesti che lo hai fatto. Anche se dalla quantità di insulti che ricevo ogni giorno da chi è scettico sui vaccini sulla mia pagina facebook, temo che ad aprile non avremo raggiunto nemmeno la metà della copertura vaccinale prevista. A quel punto sì che la politica dovrà fare una scelta. La libertà’ di non vaccinarsi in una comunità finisce dove inizia il diritto di un altro di non ammalarsi e del sistema sanitario di non implodere”. E i commenti sono eloquentissimi: “FALSO COME I SOLDI DEL MONOPOLI…..MA PERCHE’ ANCHE LEI NON HA PROVVEDUTO A RICHIEDERE IMMEDIATAMENTE LE AUTOPSIE DOPO I PRIMI DECESSI …??? CE LO DICA PROF, CI DICA PERCHE’ …??? AVREBBE POTUTO CONTRIBUIRE A SALVARE MOLTE VITE UMANE….. BRAVO, COMPLIMENTI DAVVERO…”, “Che delusione! Ha appena calpestato il Giuramento di Ippocrate sotto i piedi! E pure la Costituzione Italiana! Viva la Libertà!”, “Questo non e’ più terrorismo. Questa è una dichiarazione di guerra al popolo italiano.Il vaccino obbligatorio e imminente deve essere quello contro la vostra pazzia. Io il vaccino anticovid non lo farò mai e non farò mai la cavia umana per arricchire te e tutta la banda. Il business e’ grande vero dottore? Ma se ci sono le cure perché usare il popolo come cavie? Perché non permettete l’uso di farmaci come Paracetamolo? Le terapie per queste infezioni ci sono ma il governo le boicotta. Siete in grado di dire tutto ed il contrario di tutto!!! Si ricordi caro Dottore che chi vuole il bene dei cittadini non ingrassa il portafogli dei potenti!!! Faccia un passo indietro e si vergogni profondamente!!!”. Ora, vista l’aria che tira, ci saranno altre dirette di Salvini con Bassetti?