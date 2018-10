Le chat cancellate dopo il disastro di Genova

Ci sono una serie di messaggi via chat al centro dell’inchiesta della procura di Genova sul crollo del Ponte Morandi. Repubblica racconta che a Palazzo di giustizia dicono che un passaggio giudiziario di questa portata non si è visto prima d’ora, sia per la difficoltà, sia per l’impiego di mezzi e tecnologie; anche per l’utilizzo del drone che inquadrerà dall’alto le parti del viadotto ancora in piedi.

L’inchiesta, comunque, scopre che a ridosso del 14 agosto scorso (giorno del disastro che ha fatto 43 morti) i contenuti di diversi messaggi scambiati tra i dirigenti degli enti sono stati eliminati, ma sul “registro” sono rimasti i contatti, cioè chi ha spedito a chi, a che ora e in che data. È successo anche nella notte successiva alla strage, mentre i soccorritori scavavano con le mani e alla luce delle torce elettriche per tirare fuori dalle macerie le vittime e salvare qualche vita. Su questo fronte delicatissimo in queste ore lavorano i militari del Primo gruppo di Genova.