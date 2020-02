Anastasiya Kylemnyk spiega perché non ha detto tutta la verità su Luca Sacchi

Il 4 dicembre scorso Anastasiya Kylemnyk si è presentata davanti al giudice delle indagini preliminari Costantino De Robbio e ha ammesso di aver nascosto la verità ai carabinieri sull’omicidio di Luca Sacchi. Il Messaggero racconta il verbale della fidanzata di Luca:

«Vorrei iniziare – si legge nel verbale – con dire subito una cosa, io la sera in cui sono stata interrogata dai carabinieri che mi hanno portato via dall’ospedale dove era Luca ho omesso tutta la verità e vi spiego anche perché subito. Ho detto ai carabinieri che siamo arrivati lì (al John Cabot pub ndr) a piedi con il mio fidanzato, quando in realtà siamo giunti lì con la mia macchina». Quella Citroen C1 gialla che sarà poi utilizzata anche da Giovanni Princi, quasi certamente per nascondere il denaro o parte di esso necessario ad acquistare una partita di 15 chili di droga, (forse cocaina) e che proprio Princi sposterà dopo la sparatoria – costata la vita al personal trainer di 24 anni -, nascondendola vicino alla sua abitazione. Perché Nastia ha mentito? «Ho pensato stupidamente di non volere mettere me e Luca in mezzo a questo impiccio di Giovanni»