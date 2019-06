Lo sciopero bianco di AMA e Roma che si riempie di monnezza

Roma è tornata a riempirsi di monnezza. I rifiuti che vengono mandati verso l’impianto di Rocca Cencia dove i depositi sono pieni. Con i sacchetti in coda che aspettano il proprio turno e stazionano sulle strade, accanto ai cassonetti, a ingombrare i marciapiedi, a rotolare nei parcheggi, a sporcare Roma. E soprattutto, spiega il Messaggero,

Molti dipendenti di Ama, questo fine settimana, avrebbero silenziosamente incrociato le braccia come atto di protesta in relazione al nuovo contratto di servizio approvato venerdì in giunta. Un nuovo accordo che impone sanzioni retributive ai dirigenti qualora la città, in estrema sintesi, risulti sporca. Una clausola che, di conseguenza, spingerebbe i vertici di via Calderon De La Barca ad avere un atteggiamento poco indulgente nei confronti di tutto il personale. È questo il sospetto che ha spinto Laura D’Aprile, dirigente capo della direzione rifiuti, a scrivere lunedì una missiva all’amministratore unico di Ama, Massimo Bagatti, e al comandante della polizia municipale di Roma, Antonio Di Maggio.