Ieri Achille Lauro in versione “glam rock” ha versato lacrime di sangue sul palco di Sanremo 2021. Per quale motivo?

Perché Achille Lauro piangeva sangue a Sanremo | VIDEO

Come sempre Achille Lauro, come già nella passata edizione del festival, si spinge sempre un po’ oltre il limite del profano per andare a sfiorare il sacro, provocando reazioni più o meno scomposte. In questo caso la sua performance ha rievocato lacrimazioni di statuine di Madonne, come quella di Civitavecchia, per lanciare un messaggio di inclusione: “Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è”. Ma sempre con un tocco di ribellione: essualmente tutto, genericamente niente, esagerazione, teatralità, disinibizione, lusso e decadenza, peccato e peccatore, grazia e benedizione”, spiega Lauro:

