Genova è pronta a ringraziare Gino Strada per essere stato Gino Strada. Secondo quanto riportato dall’edizione di Genova di Repubblica, nelle scorse ore il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno su proposta del Movimento Cinque Stelle. La richiesta dei grillini è stata chiara, dedicare una via al fondatore di Emergency.

#Genova. Intitolazione di una via a #GinoStrada, il #M5S attacca: “#Bucci assente alla votazione”. La replica: “Impegno istituzionale urgente. Se fossi stato presente avrei votato a favore”. Astenuti #Lega e #Cambiamo, assente in aula #FdI. L’ordine del giorno è stato approvato. pic.twitter.com/QKIPXrNZTa — Babboleo News (@BabboleoNews) September 15, 2021

Il documento è stato approvato ovviamente ma come al solito non sono mancate le polemiche.

A Genova vogliono dedicare una strada a Gino Strada: e Lega e Fratelli d’Italia non approvano

Nel corso della votazione si sono astenuti Lega e Cambiamo!, quest’ultimo partito che in regione conta moltissimo esprimendo il Presidente. Anche Fratelli d’Italia si è tirato indietro, dal momento che i consiglieri sono usciti al momento di esporre la loro preferenza. “Riconoscendo a Gino Strada l’impegno profuso a livello sociale, pensiamo manchino i presupposti fondamentali per ottemperare a questa richiesta, come l’inosservanza delle tempistiche previste dalla normativa che prevede dieci anni dalla scomparsa, e la sua non genovesità”, sono le parole riportate da Repubblica a nome della capogruppo della Lega in Comune, Lorella Fontana.

Ad animare il dibattito è stata ancora una volta la politica con l’assenza del primo cittadino del capoluogo ligure. Secondo i pentastellati il sindaco avrebbe lasciato l’aula, per non esporsi su un tema spinoso. “Anche il sindaco Bucci ha fatto la stessa scelta esecrabile di FdI: é uscito dall’aula”, sottolineano in casa Movimento Cinque Stelle. E’ arrivata a stretto giro la risposta del diretto interessato “Mi sono assentato per un incontro urgente e indifferibile. Se fossi stato in aula avrei votato a favore, come possono testimoniare i capigruppo di maggioranza con i quali mi sono confrontato”.