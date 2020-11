A cosa serve il saturimetro

“I saturimetri sono straordinariamente utili per considerare la compromissione respiratoria anche all’inizio, con bassi livelli di saturazione dell’ossigeno”. Come funziona e a cosa serve questo strumento?

“I saturimetri sono straordinariamente utili per considerare la compromissione respiratoria anche all’inizio, con bassi livelli di saturazione dell’ossigeno. Lo sforzo che verra’ discusso e che sara’ messo in campo, e’ quello di dotare i medici di medicina generale e quindi i soggetti infettati di saturimetri, evitando situazioni critiche dei pazienti e pertanto anche l’affanno delle strutture di pronto soccorso degli ospedali” ha spiegato qualche giorno fa il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanita’. Come funziona e a cosa serve questo strumento? Lo spiega il Corriere: