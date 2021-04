L’andamento aggiornato dei i contagi di Coronavirus in Italia oggi 6 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 7.767 nuovi positivi e 421 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

7 aprile: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi

La suddivisione dei nuovi casi positivi di oggi 7 aprile nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5459 tamponi: 3190 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1691 nello screening con percorso Antigenico) e 2269 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 286 (33 in provincia di Macerata, 53 in provincia di Ancona, 128 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 34 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione). In Basilicata sono 145 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.596 tamponi molecolari e sono ben 8 i decessi. In lieve aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 188 (+1): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 17 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 25 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 12. In Molise 4 casi e 3 decessi. In Veneto sono 1.111 i nuovi casi secondo i dati del bollettino di oggi, 7 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 67 morti, che portano a 10.837 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 43.966 tamponi, l’indice di positività è al 2,53%. Attualmente i positivi nella regione sono 35.537. I pazienti in ospedale sono 2.298, in aumento di 11 unità rispetto a ieri: di questi, 1.975 (+3) sono ricoverati in area non critica e 323 in terapia intensiva (+8). In Toscana 937 positivi in più rispetto a ieri (918 confermati con tampone molecolare e 19 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 1% e raggiungono quota 170.444 (83,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.971 tamponi molecolari e 15.298 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. Sono invece 7.659 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.352, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.999 (8 in più rispetto a ieri), di cui 275 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 41 nuovi decessi: 24 uomini e 17 donne con un’età media di 78,2 anni. In Puglia su 15.730 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.255 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 475 su 5.759 tamponi. Sono stati rilevati 43 decessi. I pazienti ricoverati sono 2.297 mentre ieri erano 2.240 (+37).