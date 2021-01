Alla Sapienza sospese le sedute di laurea e gli esami di domani per un guasto informatico

Alle 21.37 l’Università di Roma La Sapienza ha inviato la comunicazione ufficiale ai suoi circa 100mila studenti. Domani attività sospese – sessioni di laurea comprese – per indisponibilità dei servizi informatici. Si legge: “Visto il prolungarsi dell’indisponibilità dei servizi informatici, per le motivazioni esposte dal Centro InfoSapienza, si ritiene opportuno sospendere per venerdì 22 gennaio 2021 le lezioni, le sedute di laurea e gli esami di profitto che prevedono l’utilizzo di tali servizi. Sono, inoltre, prorogate le scadenze di prenotazione agli esami di profitto e alle sessioni di laurea”. Quindi niente lauree, esami rimandati e scadenze prolungate. Un disagio non da poco per chi domani avrebbe dovuto concludere il proprio percorso di studi.

Le motivazioni non sono ancora chiare. Quello che è certo è che c’è stato un “grave incidente sulla struttura informatica dell’ateneo”, come ha comunicato l’università con una mail questa mattina poco prima di mezzogiorno. Operazioni che, si legge in un’altra mail inviata alle 20.42 “procederanno anche durante la giornata di domani”, lasciando parecchi punti di domanda su quando si riprenderanno le attività. E poi nella nota pubblicata sulle piattaforme social della prima università della Capitale: “Consapevoli del disagio recato, sarà nostra cura comunicare la ripresa delle suddette attività non appena il Centro InfoSapienza avrà ripristinato i servizi informatici”.

E sotto al post i primi commenti di chi avrebbe dovuto discutere le tanto agognate tesi di laurea. Scrive Cristina, lamentando di non aver ricevuto la comunicazione in privato: “Sono tra quelli che si laureano domani. Possiamo avere la decenza di ricevere una mail istituzionale o dobbiamo tenere fede a un post trovato a caso su Facebook?”. Ma tra loro c’è anche chi fa un po’ di ironia, come Gianluca: “Ho appena preso il primo 30 di una lunga carriera universitaria, per cortesia, fate sì che mi venga verbalizzato”.