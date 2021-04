Dopo i 10.404 nuovi positivi e i 373 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 28 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 13.385 contagiati e 344 decessi. Diminuiscono le terapie intensive (-37) e i ricoveri (-452). Il tasso di positività sale al 4% e le dosi di vaccino somministrate sono 18.617.429.

28 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I contagi di oggi 28 aprile suddivisi nelle regioni: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 847 su 26.482 test di cui 15.416 tamponi molecolari e 11.066 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,20% (9,7% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso nuove diagnosi (di cui 695 nello screening con percorso Antigenico) e 2136 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 301 (51 in provincia di Macerata, 60 in provincia di Ancona, 86 in provincia di Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo, 73 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). Sono 963 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 28 aprile, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 18 morti, che portano a 11.299 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.238 tamponi, l’indice di positività è al 2,59%. I casi totali in Veneto salgono a 410.176, mentre attualmente i positivi sono 22.521. I ricoverati in ospedale scendono a 1.508 (-38 da ieri): di questi, 1.301 sono pazienti in area non critica (-27) e 207 in terapia intensiva (-11). In Basilicata 191 nuovi casi su un totale di 1.796 tamponi molecolari, e si registrano sei decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 171 (-5): al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 16 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 17 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (-1). Abruzzo: 177 nuovi contagiati e 6 decessi. Calabria: 492 nuovi positivi e 9 morti. Campania: 1844 nuovi contagi e 31 decessi. Emilia-Romagna: 642 nuovi positivi e 32 decessi. Friuli Venezia Giulia: 112 nuovi contagiati e 6 morti. Lazio: 1078 nuovi positivi e 32 decessi. Liguria: 268 nuovi contagiati e 9 morti. Lombardia: 2442 nuovi contagiati e 47 decessi. Molise: 30 nuovi positivi e 1 morto. Piemonte: 1187 nuovi contagiati e 34 decessi. Puglia: 1282 nuovi positivi e 48 decessi. Sardegna: 264 nuovi contagiati e 2 morti. Umbria: 98 nuovi positivi e 1 morto. Veneto: 963 nuovi contagiati e 18 decessi.