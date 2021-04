L’andamento aggiornato di contagi di Coronavirus in Italia oggi 27 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 8.444 nuovi positivi e i 301 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 27 aprile

I nuovi positivi di oggi 27 aprile suddivisi regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 223 (69 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 12 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 14 fuori regione). In Basilicata 94 nuovi casi su un totale di 1.939 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176: al San Carlo di Potenza 35 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia, 16 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10. In Veneto 848 contagi oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 34.910 tamponi, il tasso di positività è al 2,42%. Gli attuali positivi sono 22.844. I pazienti ricoverati sono 1.546 (+6), in particolare sono aumentati di 3 unità i ricoveri in terapia intensiva. I dimessi sono 20.255. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 81 nuovi casi; il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 2385 (di età compresa tra 65 e 95 anni, di cui 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.