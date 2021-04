Dopo i 13.844 nuovi positivi e 364 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 22 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 16.232 nuovi contagiati e 360 morti. Diminuiscono le terapie intensive (-55) e i ricoveri (-690). Il tasso di positività sale al 4,4% e le dosi di vaccino somministrate sono 16.414.981.

Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 22 aprile

I nuovi positivi di oggi 22 aprile suddivisi regione per regione: in Veneto 1.060 i contagi. Da ieri, altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 37.641 tamponi, il tasso di positività è del 2,82%. In quarantena ci sono 23.755 positivi. I ricoverati sono 1.654, con un calo di 31 unità. In area non critica sono ricoverate 1.425 persone (-24), in terapia intensiva sono 229 (-7). In Basilicata sono 208 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.769 tamponi molecolari, e quattro sono i decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 166 (-12): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 8 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 18 in pneumologia, 11 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 12 (-1). In Toscana sono 1.041 i nuovi casi di positività. I ricoverati sono 1.781 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 21 uomini e 12 donne con un’età media di 79,6 anni. Sono 47.863 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.578 ricoverati, 338 in terapia intensiva e 44.947 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 259.518, i decessi 7.445 e il totale dei casi esaminati è pari a 314.826, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. Sono 2.509 i nuovi positivi a Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (di cui 129 ‘debolmente positivi’), mentre sono 54 i decessi registrati, facendo così salire a 32.512 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 52.170 (di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici) per un totale di 9.124.336, mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta al 4,8%. In Piemonte sono 1.464 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 106 dopo test antigenico), pari al 5,9% di 24.993 tamponi eseguiti, di cui 11.949 antigenici. Dei 1.464 nuovi casi, gli asintomatici sono 557 (38,0%). I casi sono 188 di screening, 900 contatti di caso, 376 con indagine in corso, 22 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 134 in ambito scolastico e 1308 tra popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 341.981, di cui 27.584 nell’alessandrino, 16.520 nell’astigiano, 10.464 nel biellese, 49.057 nel cuneese, 26.357 nel novarese, 183.277 a Torino e , 12.722 nel vercellese , 12.103 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.426 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2471 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 741.489 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.468 (+402 rispetto a ieri), quelle negative 634.731. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -3 terapie intensive, +287 guariti/dimessi e 9 morti. Sono 1.412 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia su 34.077 tamponi. Ventitré i morti nelle ultime 24 ore nell’isola e 949 i guariti. La provincia con il maggior numero di casi è Palermo – 469 tra ieri e oggi – dove il presidente della Regione Siciliana ha prorogato la zona rossa per il capoluogo sino al 28 aprile. In tutto nell’isola sono 25.628 i positivi – 440 in più rispetto a ieri – di questi 1.244 sono ricoverati in regime ordinario, 257 in terapia intensiva e 22.208 in isolamento domiciliare.