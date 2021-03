Dopo i 15.267 casi e i 354 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi 16 marzo in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

16 marzo: il bollettino di oggi con i dati sul Coronavirus in Italia

I contagi di oggi 16 marzo distribuiti nelle regioni: “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. In Basilicata 172 nuovi casi positivi su un totale di 1.833 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore. Ben sei i decessi per Covid-19 riguardanti cittadini di Avigliano (2), Francavilla in Sinni, Irsina, Pomarico, Potenza. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 179 (+5): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 17 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 39 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, medicina interna Covid 3 e 9 in terapia intensiva. Scende da 17 a 16 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5577 tamponi: 3402 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1270 nello screening con percorso Antigenico) e 2175 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 529 (154 in provincia di Macerata, 147 in provincia di Ancona, 124 in provincia di Pesaro-Urbino, 44 in provincia di Fermo, 41 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione). In Valle d’Aosta un decesso e 24 nuovi casi positivi che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 8365. I casi positivi attuali sono 345, + 12 rispetto a ieri, di cui 14 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 328 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7602, + 11 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi sono 84.393, + 733, di cui 6897 processati con test antigienico rapido. v