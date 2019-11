Umberto La Morgia: il consigliere della Lega e “Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne false”

“Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali. Ma questo non fa notizia”. A scriverlo, in un post su Facebook è Umberto La Morgia, consigliere comunale della Lega a Casalecchio di Reno, paese alle porte di Bologna. Il passaggio ha immediatamente causato le proteste del Pd: “Parole inaccettabili, una follia”, secondo la segretaria cittadina dei dem, Alice Morotti. La Morgia, che solo pochi giorni fa si era fatto immortalare in piazza Maggiore travestito da pinguino mangiasardine, ha scritto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “La violenza non ha sesso” e “se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, poco condannata e poco dibattuta”. Violenza, prosegue il post, “non solo fisica, ma che si manifesta anche attraverso l’alienazione parentale (la distruzione del rapporto padre-figlio da parte della madre) e le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull’uomo in sede di separazione civile, il quale spesso viene ridotto al lastrico”.

“Le parole del consigliere comunale di Casalecchio Umberto La Morgia, non mostrano solo la sua ignoranza, ma rappresentano quello che pensa la Lega e che vorrebbe fare in Emilia-Romagna: cancellare e nascondere la violenza contro le donne e tornare al modello di famiglia ‘padre padrone’ cosa che già stanno cercando di fare a Forlì”. Ad affermarlo il segretario del Pd di Bologna, Luigi Tosiani, e la coordinatrice della Conferenza delle donne dem, Federica Mazzoni. Secondo i due esponenti Pd, “significa far arrivare in Emilia-Romagna Pillon e il suo disegno di legge che ostacola le separazioni, distrugge tutele e diritti per i figli e le donne economicamente più fragili”, ma – proseguono – “qui le donne devono sapere che noi non le lasceremo mai sole di fronte alla violenza”, perché “la violenza è purtroppo una realtà anche in Emilia-Romagna, dove le donne denunciano di più proprio, perché consapevoli di trovare ascolto e protezione”.

EDIT: Anche la Lega si dissocia da La Morgia:

“Il consigliere La Morgia parla evidentemente a titolo personale con affermazioni da cui ci dissociamo”. E’ la presa di posizione di Gianluca Vinci, segretario della Lega Emilia. “Le sue parole, inopportune – precisa Vinci – non cancellano però la verità dei fatti: la Lega al governo ha dimostrato concretezza nella lotta alla violenza contro le donne, tanto da aver portato in aula il Codice Rosso, che oggi è legge”.

