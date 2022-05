Un messaggio di pace, gridato con forza al termine di un’esibizione che, in quanto a brividi, non ha avuto nulla da invidiare a quella di Mahmood & Blanco. Ma proprio per l’appello “aiutate l’Ucraina, aiutate Mariupol”, i Kalush Orchestra, la band che rappresenta il Paese invaso da Putin, rischierebbe ora l’eliminazione.

“Aiutate Mariupol”: ecco perché l’Ucraina rischia (forse) la squalifica dall’Eurovision

L’Eurovision Song Contest, infatti, è una manifestazione apolitica, e proprio per questo è proibito agli artisti “utilizzare” il palco per inviare messaggi politici. Come si legge nel primo comma del 2.6 del regolamento: “L’ESC è un evento apolitico. Tutte le emittenti partecipanti, inclusa l’emittente ospitante, avranno la responsabilità di garantire che tutte le misure necessarie siano intraprese all’interno delle rispettive delegazioni e squadre per salvaguardare gli interessi e l’integrità dell’ESC e per assicurarsi che l’ESC non venga in nessun caso politicizzato e/o strumentalizzati e/o comunque portati discredito in qualsiasi modo”.

E non solo. Il comma successivo, infatti, dà la responsabilità anche alle emittenti dei singoli paesi oltre a quella ospitante: “Le emittenti partecipanti rispetteranno in ogni momento i valori EBU e ESC e garantiranno che nessun concorrente, delegazione o paese sia discriminato e/o ridicolizzato in alcun modo”.

L’esibizione dei Kalush Orchestra, con la loro “Stefania”, una canzone che veicola un messaggio davvero potente, era molto attesa e non ha deluso il pubblico di Torino, che gli ha dedicato una vera e propria standing ovation durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. A sostenere la Kalush Orchestra, inoltre, ci ha pensato anche il Premier ucraino, Volodymyr Zelensky , che su Telegram ha pubblicato un breve video in cui invitata a votare per la band ucraina: “Europa vota i Kalush Orchestra di Kiev”, ha dichiarato il presidente.