L’immagine è quella di Belen Rodriguez circondata da “nuvolette” con le fotografie degli uomini con i quali è uscita nella sua vita. “Vabbè ma così sembro…”, dice la showgirl a Le Iene, e Teo Mammuccari completa la frase e rincara la dose: “Non sembri, sei una putt…”. Il tono è ironico, tra i due c’è complicità, tanto che Belen sorride, ma la questione è un’altra. È l’utilizzo di termini offensivi e luoghi comuni, sdoganati in televisione (come su qualsiasi altro medium) alla mercé di chi potrebbe non saperne fare un uso sapiente. Lo fa notare anche Gian Paolo Serino su Dagospia: parla di “sexuality correct” e di “me too”, cancellate in un secondo con un colpo di spugna.

Teo Mammuccari e quel “putt…a” a Belen Rodriguez a Le Iene

Il gioco al quale si stava sottoponendo Belen nel giorno della sua prima conduzione delle Iene – il suo “sogno di vita professionale” – si chiama Passaparolaccia. Doveva commentare colleghi o personaggi con cui ha avuto relazioni, ma il pubblico ascolta senza sapere a chi la descrizione sia rivolta. Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, Marco Borriello, Emma Marrone, Selvaggia Lucarelli e Antonino Spinalbese i personaggi in questione. Di Corona ha detto: “C’è stato qualcosa, dopo cinque mesi che ci conoscevamo. La passione c’è sempre stata, gli voglio tanto bene. Io non mi pento mai di essere stata con chi sono stata. Probabilmente si è pentito in qualche momento lui perché era spericolato. Una parola per descriverlo? Folle”. Su Emma: “Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle”. Durante la trasmissione, la showgirl ha anche ricevuto commenti di bodyshaming perché appariva “troppo gonfia” sullo schermo. Molti sui social si sono “divertiti” a far notare come il suo viso fosse “gonfio come un pallone”: luoghi comuni e commenti sul corpo degli altri che ormai sono diventati un trend dopo gli attacchi ricevuti dalla stessa Emma a Sanremo per aver indossato le calze a rete “con la sua gamba importante”.