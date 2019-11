Stefano Solaroli: il consigliere leghista che scappa dalle telecamere

Una prova dell’incredibile coerenza della Lega Nord e del suo progressivo avvicinamento ai Popolari Europei (sarà felice Giorgetti) è il consigliere comunale di Ferrara Stefano Solaroli. Si tratta del tizio che ha fatto un video mostrando una pistola “perché questi pensieri vanno amplificati, spero che siano contagiosi”:

E qualche tempo dopo chiedeva un trincia-rom da installare sul suo SUV:

Ebbene, ieri Piazzapulita un inviato del programma di Formigli ha provato a intervistarlo: il coraggiosissimo consigliere si è esibito in una divertentissima fuga dalla telecamera, mettendo anche le mani davanti l’obiettivo e cercando di seminare cameraman e giornalista. Come se si vergognasse di apparire in video e spiegare le proprie ragioni quando ha davanti un interlocutore.

A #Piazzapulita

Un consigliere comunale

della #Lega di #Ferrara,

tale #Solaroli

diffonde video in cui

accarezza pistole e

minaccia di “tranciare rom” Intervistato,

scappa come un codardo#Carofiglio osserva:

“chiamate uno psichiatra” Non c’è altro da dire#quindici11FR pic.twitter.com/IbsxzywtSs — POLiticamenteScorretto🎹#FR© (@PolScorr) November 14, 2019

Non è strano? Di cosa ha paura il consigliere? Se vuole che i suoi pensieri si propaghino il più possibile, perché non ritiene corretto spiegarli davanti a una tv nazionale? Di cosa si vergogna?

