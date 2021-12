La scuola “privata” per i figli dei no vax nel Chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli

L’escamotage dell’homeschooling e dell’istruzione parentale. C’è tutto questo dietro l’ultima iniziativa di chi si oppone alla vaccinazione e anche al Green Pass in quel di Napoli, dove è stata realizzata una vera e propria scuola no vax. La sede è quella del Chiostro di San Gregorio Armeno ed è aperta a tutti i “bambini tra i 5 e gli 11 anni non immunizzati” (ovviamente, occorre ricordarlo, la campagna di vaccinazione per quella fascia d’età partirà solo dal prossimo 16 di novembre).

La scuola no vax nel Chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli

A rivelare l’esistenza di questa scuola no vax partenopea – che, però, non è un unicum e fa parte di una rete organizzata da un’associazione guidata da un avvocato, Alessandro Fusillo, e da un imprenditore, Matteo Bordini – è stato il quotidiano il Mattino. Tutto parte da un sito internet (difendersiora.it, collegato a doppio filo a un gruppo Telegram di anti-vaccinisti). Poi una telefonata e quei dettagli dati da una delle responsabili-organizzatrici a una giornalista.

“A Napoli avremo la disponibilità del Chiostro di San Gregorio Armeno, grazie alle suore di San Patrizia”.

La scuola no vax, ovviamente, prevede una retta: 40 euro al mese. Il principio è quello dell’homeschooling, ma senza home: questo principio, infatti, prevede un’istruzione da casa e non da un luogo in cui sono presenti anche altre persone. Soprattutto dietro compenso. Ma il sotterfugi è stato trovato: genitori (no vax) che diventano insegnanti dei propri figli e dei figli degli altri. Il tutto appoggiandosi a una Onlus che prevede l’offerta “promossi o rimborsati”.

Perché sul sito dell’organizzazione è espressamente scritto: “«Al termine dell’anno scolastico nel caso di mancato superamento dell’esame di idoneità alla classe successiva, Icca Onlus restituirà tutte le rette versate dal genitore”. Perché l’insegnamento parentale è una pratica legale nel nostro Paese e il Miur, nelle sue linee guida, specifica:

“A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco”.

Tutto, dunque, avviene secondo i principi previsti del diritto allo studio in Italia. E il numero di persone che stanno iscrivendo i propri figli alla scuola no vax di Napoli (ma anche in altre realtà sparse nel nostro Paese) è crescente. Nonostante non ci sia un obbligo vaccinale per i minori (parliamo sempre della fascia 5-11 anni), se non il rispetto dei protocolli (come il distanziamento social e la mascherina).

(foto: da Commons, Wikipedia)