Si pensa a una tragedia in ambito familiare per la donna trovata morta in casa a Samarate in provincia di Varese. Sul posto i Carabinieri

Una donna, Stefania Pivetta è stata trovata morta insieme con la figlia a Samarate, in provincia di Varese.

La donna trovata morta in casa a Varese con la figlia

La scoperta, avvenuta nell’abitazione di via Torino, è stata fatta dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa verso le otto. In un primo momento non era chiaroneanche il numero delle vittime che al momento sarebbero due mentre all’inizio si pensava che fosse deceduto anche il figlio di 23 anni .I Carabinieri del comando Provinciale di Varese si trovano sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco e al 118. Chiamato anche l’elisoccorso da Como. Al momento l’ipotesi più accreditata per le morti è quella di una vicenda accaduta in ambito familiare.

Dai nuovi dettagli che stanno emergendo le vittime sono una donna di 56 anni e sua figlia di 16. Sono invece feriti il marito e l’altro figlio, rispettivamente di 57 anni e di 23. Il marito in questo momento si trova piantonato in ospedale. Il ragazzo è stato trasportato con l’elisoccorso in condizioni gravi: ha riportato un trauma cranico. Secondo quanto spiega Repubblica l’uomo è stato trovato con delle ferite da taglio ai polsi. Non è chiaro se se le sia autoinflitte o siano la conseguenza del tentativo di difendersi della moglie e dei figli: “La prima ipotesi, per cui l’uomo è stato fermato, è che durante la notte abbia ucciso moglie e figlia a martellate e abbia tentato di uccidere anche il figlio, provando poi anche a darsi fuoco”.