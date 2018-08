La vera storia della foto di Salvini con il venditore ambulante in spiaggia

Nei giorni scorsi hanno preso a circolare due fotografie che ritraggono Matteo Salvini in spiaggia mentre parla con dei venditori ambulanti. Il Corriere della Sera in un articolo a firma di Marco Gasperetti ci spiega perché Salvini si trova in quello scatto e chi sono le due persone ritratte insieme a lui: uno è Medoune Mbaye, la scena si è svolta sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta e lui stesso spiega: «Certo che sapevo che quel signore era Matteo Salvini. Ero lì, sulla spiaggia, con mio fratello Moussa che conosce il ministro, gli volevo chiedere anche io un selfie e magari vendergli qualcosa. Lui non mi ha cacciato, è stato gentile e mi ha detto di aspettare perché era al telefono».

I due fratelli hanno reagito in modo differente alla notorietà; Medoune dice che non vuole parlare con i giornalisti: «Non voglio direpiù niente, ho moglie e figli in Italia», spiega. Anche se poi si fa scappare un’altra frase. «Se poi ho fatto il selfie? No, perché il signor Salvini mi ha detto che con la merce che vendevo lui non avrebbe fatto la foto».

Il fratello Moussa, quello che con Salvini il selfie l’ha fatto, è più sereno. «Non scrivete male del ministro, mi raccomando — dice — .Lo conosciamo è molto bravo e cortese. I miei figli hanno giocato con i suoi sotto l’ombrellone. È un gentiluomo e non è affatto un razzista».