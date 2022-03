Sarebbe andata avanti per circa un mese la presunta relazione sentimentale tra uno studente 19enne del liceo linguistico Montale di Roma e la preside dell’istituto, Sabrina Quaresima, che ieri intervistata dal Corriere della Sera ha negato ogni coinvolgimento: “Non c’è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque”. La vicenda ha fatto scattare le verifiche dell’ufficio scolastico regionale, mentre questa mattina fonti citate da Repubblica e accreditate come molto vicine al giovane protagonista della vicenda confermano gli incontri tra i due. “Lei mi convocava a scuola fuori dall’orario delle lezioni, mi chiedeva cosa dovesse indossare il giorno dopo. Abbiamo avuto un rapporto sessuale in macchina in un parcheggio sotto i palazzi. A un certo punto non sapevo più come uscirne, non riuscivo a troncare. E la situazione mi è sfuggita di mano”, le parole dello studente, che potrebbero costare il licenziamento di Quaresima in caso corrispondessero a realtà.

Lo studente del liceo Montale dice di avere delle chat con la preside Sabrina Quaresima

I due si sarebbero avvicinati a dicembre, durante l’occupazione del liceo, prima con scambi di mail e poi con messaggi Whatsapp. “Mi chiedeva consiglio su cosa indossare oppure cosa stessi guardando in tv”, le parole dello studente. Poi una carezza, gli abbracci. Fino a un presunto messaggio che le fonti citate dicono di aver visionato personalmente: “Se ti do un indirizzo, te mi raggiungi là?”. L’appuntamento, a suo dire, per un rapporto sessuale, consumato “nell’auto di lei, in un parcheggio sotto alcuni palazzi”. Lo studente avrebbe poi confessato agli amici e ad alcuni docenti di “non riuscire a tagliare” la relazione. Quaresima continua a parlare di “voci messe in giro dal giovane”, ma potrebbe essere messa in difficoltà da un dettaglio, le conversazioni avvenute in chat tra i due: “Lei ha preteso che io cancellassi dei messaggi davanti a lei, ma qualcosa ho tenuto”.

(Fonte: screenshot video Youtube “Liceo Montale Roma”)