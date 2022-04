Nella giornata di oggi, giovedì 31 marzo, un’ispettrice dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio è attesa all’interno del Liceo Montale di Roma per indagare dopo la denuncia fatta da uno studente che avrebbe avuto una relazione (di tipo sessuale) con la preside dell’Istituto. E ora quella storia è finita anche con la pubblicazione degli estratti di un audio registrato dal giovane (18 anni) in quella serata in cui il ragazzo e Sabrina Quaresima si sarebbero incontrati per porre fine al loro rapporto.

Il presunto audio tra la preside Sabrina Quaresima e lo studente del liceo Montale

Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato alcuni estratti di quella conversazione immortalata, forse a insaputa di tutti i partecipanti, – in formato audio – dal giovane a bordo di quell’automobile parcheggiata nella zona di via Bravetta, nei pressi del Liceo Montale. Già nei giorni scorsi il giovane aveva raccontato ad alcuni insegnanti e ai vice-presidi dell’Istituto di essere in possesso di file e chat per confermare la sua versione della storia (che la stessa Sabrina Quaresima ha smentito parlando di “pettegolezzi“). E in quel colloquio si fa riferimento alla serata in cui il giovane – dopo aver parlato con la donna via messaggio – si era deciso ad affrontarla vis-a-vis per porre fine a quella relazione.

“Sono risentita del messaggio che mi hai scritto per dire basta, penso sia normale. Ma tu sai quello che volevo? Io sono una persona che si emoziona facilmente, per questo i miei messaggi sono sembrati così pieni di enfasi. Però ci tengo a parlarne faccia a faccia, perché mi pare strano che prima ci sia stata tutta questa presa e in un giorno sia cambiato tutto”.

A parlare è, secondo questo audio, una voce femminile attribuita a Sabrina Quaresima. E in risposta a queste domande, il 18enne risponde alla preside citando un’altra ragazza con cui avrebbe cominciato a frequentarsi.

“Ho pensato che stare con lei e vedere te non sarebbe stato rispettoso. Sia nei tuoi che suoi confronti. Così ho preferito tagliare, pensando che comunque la cosa non sarebbe potuta andare avanti. Lei mi piace molto”.

La voce femminile chiede se il giovane avesse conosciuto questa ragazza “prima”, senza specificare una connotazione temporale riferita a un determinato evento. Ma il 18enne, nella sua denuncia, aveva parlato di un rapporto sessuale in auto con Sabrina Quaresima nella zona di Roma Est. Sta di fatto che il giovane risponde che l’altra giovane era una sua vecchia conoscenza, ora diventata molto presente nella sua vita.

Alla fine di quell’audio registrato in automobile, secondo quanto raccontato dal ragazzo, si fa riferimento anche al un concetto: quello di “toy boy”. Il 18enne spiega che la preside gli avrebbe detto di non volerne uno al suo fianco e anche per questo ha deciso di interrompere quella relazione. La voce femminile prova a spiegare di aver sbagliato nell’utilizzare quel concetto, ma anche di aver immaginato che dietro la “rottura” ci fosse una ragazza. Alla fine il colloquio si conclude con lui che scende dall’automobile mettendo la parola fine:

“Il nostro rapporto deve essere solo di tipo istituzionale, ma istituzionale davvero, come quello tra docente e studente”.

Poi il rumore della portiera che si chiude e l’audio si interrompe. E anche questo, oltre ai racconti del giovane, la versione della Preside, quella degli studenti e dei colleghi docenti della donna, sarà oggetto di valutazione da parte degli ispettori della Regione Lazio.