Gli ultrà neofascisti italiani in campo per Putin nel Donbass

Due estremisti di destra. Quei neofascisti italiani che non hanno mai rinnegato la propria “fede” politica e l’hanno portato anche oltre confine. I nomi di Riccardo Cocco e Andrea Palmeri sono tornati agli “onori” della cronaca proprio durante le prime ore dell’invasione russa in Ucraina. I due, accomunati dallo stesso destino che hanno deciso per loro stessi, sono delle vere star nel Donbass. Uno di loro, addirittura, fa parte degli autori di quello striscione apparso – alla vigilia della guerra – sul ponte davanti al Colosseo. Un messaggio in cui si intimava all’Italia di riconoscere le repubbliche separatiste (e filo-russe) di Donetsk e Lugansk.

Riccardo Cocco Andrea Palmeri, gli ultrà neofascisti in campo per Putin

I due sono accomunati dalle loro decisioni, sia politiche che “militari”. Da anni, infatti, fanno parte delle milizie filo-russe del Donbass. E nel corso di questo lungo lasso di tempo (la prima discesa in campo, almeno per quel che riguarda Palmeri, risale al 2914) sono diventate delle vere e proprie star della propaganda filo-Putin in Italia. Entrambi sono molto attivi sui social e condividono – chi su Facebook, chi su Telegram – tutti i classici cliché dei sostenitori del Cremlino.

Andrea Palmeri, come spiega il quotidiano Il Messaggero, era un ultrà del Lucca che ha sulle spalle una condanna di cinque anni e venne accolto, nel 2014, dal governatore dell’auto-proclamata repubblica di Donetsk con queste parole: “Un vero fascista italiano si è unito alla nostra milizia!”. Il secondo, Riccardo Cocco, è diventato molto noto per aver sostenuto a Roma la candidatura a sindaco dell’esponente di Forza Nuova Andrea Iorio.

Fede politica conclamata, così come gli obiettivi comuni della coppia Riccardo Cocco Andrea Palmieri. E il primo, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è finito nel mirino degli 007 per alcuni suoi contenuti e messaggi condivisi sul suo seguitissimo canale Instagram.

“Il 23 febbraio e il 6 marzo 2022, annotano diverse informative dell’intelligence occidentali, sono stati pubblicati due brevi video di Cocco. Inoltre, il 21 febbraio, sempre Cocco, aveva partecipato, al fianco di Palmeri, ad una conferenza a sostegno delle popolazioni del Donbass. Il filo conduttore dei video è sempre lo stesso. Lanciare un appello agli italiani per supportare le Repubbliche separatiste con donazioni e atti dimostrativi”.

A tutto ciò vanno aggiunti atti dimostrativi rivendicati, come quegli striscioni apparsi nella capitale prima, durante e dopo l’invasione russa dell’Ucraina.