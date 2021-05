Renzi vuole essere ospite, questa sera, di Report: “Ci metto la faccia”

Il leader di Italia Viva chiede a Sigfrido Ranucci di poter intervenire durante la puntata in onda questa sera su Rai3 per rispondere dopo quel video del suo incontro all’Autogrill di Fiano Romano con Marco Mancini

Il polverone di quel filmato mandato in onda, lunedì scorso, da Report ancora non si è fermato. Dopo le accuse mosse da Matteo Renzi a Sigfrido Ranucci e alla Rai, il leader di Italia Viva ha chiesto di poter intervenire nel corso della puntata del programma in onda questa sera su Rai3. Il senatore ed ex Presidente del Consiglio si è rivolto direttamente al conduttore e vice-direttore di RaiTre dicendo di volerci “mettere la faccia” per rispondere alle accuse.

Renzi chiede a Ranucci di poter partecipare, questa sera, a Report

La richiesta di un confronto pubblico è arrivata attraverso le pagine de Il Corriere della Sera, quotidiano a cui ha rilasciato un’intervista dai toni molto polemici:

“Sono a disposizione per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci — nominato vicedirettore da questa Rai — mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata. E dopo Report sono pronto ad andare al Copasir e in Vigilanza: su questa cosa si va fino in fondo”.

La posizione del leader di Italia Viva, dunque, è sempre la stessa. Secondo lui, infatti, tutta la ricostruzione fatta da Report con quel video catturato lo scorso 23 dicembre da una “testimone oculare” dell’incontro all’Autogrill di Fiano Romano con Marco Mancini – dirigente del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica – è completamente errata e offre una visione sbagliata di ciò che è realmente accaduto.

Insomma, la tesi è quella del complotto mediatico contro di lui. Non resta, dunque, che attendere la puntata di Report in programma questa sera – in prima serata – su Rai3. Lì il leader di Italia Viva potrebbe avere un contradditorio con il giornalista su quel filmato che, inevitabilmente, ha condizionato buona parte della dialettica politica dell’ultima settimana.

