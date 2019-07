Pessina Costruzioni chiede il concordato in bianco. Scrive oggi Il Sole 24 Ore che la società di costruzioni con un portafoglio ordini consolidato che vale 890 milioni, dei quali il 96% concentrato in Italia, sarebbe a un passo dall’avviare nei prossimi giorni le procedure che garantiscono la continuità aziendale.

Pessina Costruzioni chiede il concordato (e certifica il bluff su L’Unità)

Oggi dovrebbe essere depositata la richiesta di concordato in bianco e quindi il commissario potrebbe venire nominato già venerdì. Poi il piano, che dovrà arrivare entro 120 giorni: la continuità diretta o indiretta dipenderà dall’atteggiamento dei creditori. Uno dei motivi della richiesta di adesione al concordato, spiega il giornale di Confindustria, riguarda l’ospedale di La Spezia:

A riguardo, va sottolineato che il cantiere avviato tre anni fa, ha fino ad oggi generato 6 milioni di euro, rispetto a un valore complessivo di 120 milioni. Di fatto lo stallo ha causato una perdita di fatturato annua compresa tra i 30 e i 40 milioni. A ciò si somma il momento di grossa difficoltà che sta passando il settore delle costruzioni in Italia, zavorrato peraltro da un ammontare rilevante di crediti incagliati. Senza contare l’operazione Oberosler.

Nell’ottobre 2018, Pessina Costruzioni aveva approvato un piano di sviluppo che prevedeva alcune operazioni finanziarie tra le quali il salvataggio della società di costruzioni altoatesina in concordato, di cui ha rilevato i cantieri e 50 dipendenti. Il piano prevedeva il perfezionamento di alcuni passaggi chiave entro lo scorso mese di febbraio. Termine poi slittato di qualche mese, abbastanza però per creare quella situazione di squilibrio che ha messo in difficoltà Pessina Costruzioni rendendo necessario il ricorso al concordato in bianco.

La decisione appare ancora più straniante se si nota che nel 2016 la Pessina aveva un fatturato di 44 milioni di euro, balzato a 66 milioni nel 2017, che le aveva consentito di risalire al ventitreesimo posto della classifica delle imprese di costruzione italiane, con un utile netto di 8,8 milioni.

I Pessina e l’Unità

Negli anni, ha ricordato Gianni Barbacetto, il portafoglio ordini della Pessina si è ampiamente dilatato:

A Torino, gli uffici della Reale Mutua e il progetto Juventus Village; a Pescara il centro direzionale della Fater; a Bogliasco il centro sportivo Mugnaini della Sampdoria. Ma a moltiplicarsi sono soprattutto i progetti che hanno a che fare con committenti pubblici: la Casa della salute, il nuovo poliambulatorio di Bologna; il velodromo di Spresiano, a Treviso, che sarà il più grande d’Italia; l’ospedale Felettino di La Spezia; il polo bionaturalistico dell’Università di Sassari; l’ospedale di Garbagnate, in provincia di Milano; il liceo Sigonio di Modena; l’Accademia della Guardia di finanza a Bergamo, realizzata da Cassa depositi e prestiti; la ristrutturazione, per l’Agenzia del demanio, dei caselli daziari a Milano; la partecipazione, sempre a Milano, a “Reinventing cities”, il bando internazionale per rigenerare e rendere ecologici siti degradati della città (per Pessina, le Scuderie de Montel, nei pressi dello stadio di San Siro).

Ma soprattutto, nel 2015 Pessina Costruzioni e Guido Stefanelli tramite la società Piesse hanno acquistato l’80 per cento dell’ex quotidiano del Pci (il restante 20 per cento rimaneva a Eyu (Europa Youdem Unità), nelle mani del Pd allora strettamente controllato da Matteo Renzi). Nel 2 giugno 2017 l’editore ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni e da quel giorno l’Unità è diventato un quotidiano fantasma. Ma soprattutto, qualche tempo fa, quando Maurizio Belpietro aveva firmato la pubblicazione annuale che consente agli editori di non perdere i diritti sulla testata, si era parlato a più riprese della possibilità di riprendere le pubblicazioni con Luca Telese come direttore. Ora i numeri ci dicono, come qualcuno – Michele Santoro – aveva in effetti previsto, che si trattava di un bluff. Povera Unità, così lontana da Dio e così vicina ai Pessina.

