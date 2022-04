È morto Mino Raiola, aveva 54 anni

Il procuratore sportivo Mino Raiola, molto conosciuto per essere l’agente dei migliori calciatori del mondo, è morto oggi dopo un periodo di malattia. Aveva 54 anni. Era nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967, ma da giovanissimo si è trasferito ad Haarlem, in Olanda, con la famiglia. Conosceva sette lingue: olandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e italiano. A 20 anni era diventato responsabile del settore giovanile dell’Haarlem, per poi passare a ricoprire la carica di direttore sportivo. E’ divenuto famoso per aver curato l’immagine e gli aspetti contrattuali di alcuni dei più forti calciatori al mondo, come Ibrahimovic, Donnarumma, Verratti, Pogba, de Ligt, de Vrij, Balotelli e Haaland. Gestiva un network formato da tantissimi giovani talenti in tutta Europa.

È morto Mino Raiola, a gennaio il ricovero a Milano

Lo scorso 12 gennaio erano trapelate indiscrezioni su un peggioramento delle sue condizioni di salute: era stato ricoverato e operato all’ospedale “San Raffaele” di Milano per una patologia polmonare, che si specificò non essere al Covid. Mentre il quotidiano tedesco Bild parlava di gravi condizioni e di ricovero in terapia intensiva, il suo staff smentiva precisando che si trattasse di un ciclo di controllo programmato da tempo. A prendersi cura di lui anche il professore Alberto Zangrillo. Secondo Forbes grazie alla sua attività di procuratore nel 2020 arrivò a guadagnare 85 milioni di dollari. Un suo assistito, Paul Pogba, è stato il primo calciatore venduto per una somma al di sopra della soglia dei 100 milioni di euro: il trasferimento avvenne dalla Juventus al Manchester United nell’estate del 2016, e Raiola incassò una ricca commissione. Insieme ai colleghi Jorge Mendes (agente di Cristiano Ronaldo), Barnett e Manasseh, ha creato un’associazione di super procuratori in aperto contrasto con la Fifa. Nel 2015 si era anche candidato alle elezioni dell’organo di governo del calcio mondiale.