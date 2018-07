Il leghista che tira fuori la pistola in Stazione Centrale a Milano

Massimiliano Codoro, 51 anni, milanese, è stato candidato alla Camera per il centrodestra alla circoscrizione «Europa» senza essere eletto lo scorso 4 marzo. Oggi però è tornato a far parlare di sé sulle pagine del Corriere della Sera perché ha puntato una pistola contro un uomo alla Stazione Centrale di Milano.

La vicenda è stata presa in carico dagli investigatori della Polfer della Centrale ed è a loro che Massimiliano Codoro, 51 anni, milanese, imprenditore, ha spiegato che era andato in stazione per aspettare la compagna e la figlia.

All’arrivo, le avrebbe trovate in lacrime, sotto choc, molto preoccupate perché, a quanto hanno raccontato, poco prima sarebbero state infastidite e molestate da un uomo, del quale hanno dato anche qualche descrizione, che avrebbe palpeggiato la ragazzina.