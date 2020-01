La versione di Samantha Cristoforetti sull’addio all’Aeronautica

Ieri Repubblica ha raccontato in un articolo perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica, sostenendo che l’astronauta si è sentita tradita dall’aeronautica militare dopo la “ministeriale” del 27 e 28 novembre scorso:

Una riunione dei ministri europei che ogni due o tre anni individua gli obiettivi della politica spaziale del Vecchio continente nel quinquennio successivo e le risorse economiche con cui perseguirli. La delegazione italiana si presenta alla “ministeriale 2019” di Siviglia con un assegno da 2,3 miliardi di euro. In cambio chiede all’Esa una nuova occasione di volo per un nostro astronauta. I candidati sono Samantha Cristoforetti, la donna dei record che è stata sulla Stazione spaziale internazionale per 199 giorni tra il novembre 2014 e il giugno 2015, e Walter Villadei. Chi era a Siviglia racconta di pressioni enormi da parte dei militari italiani perché a spuntarla fosse il secondo.

Ieri Astrosamantha su Twitter ha pubblicato una serie di precisazioni sulla questione:

Luca Fraioli, autore del primo articolo su Repubblica, spiega le parole dell’astronauta:

Prima smentita: «Non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo incarico», scrive AstroSamantha. «Continuo a essere un’astronauta dell’Agenzia spaziale europea e conto di tornare presto nello spazio». Il riferimento è a chi aveva ipotizzato che la Cristoforetti avesse deciso di lasciare l’Aeronautica Militare perché in procinto di accettare nuovi incarichi che ne avrebbero reso incompatibile la permanenza nelle Forze Armate. La seconda puntualizzazione riguarda invece il “maschilismo” di cui sarebbe stata vittima all’interno dell’Aeronautica: «Non mi sento oggetto di discriminazione di genere. Non posso entrare nella testa delle persone ed è vero che siamo tutti pieni di pregiudizi, ma io non ho motivo concreto di lamentare alcuna discriminazione di questo tipo».

Poi una precisazione sulla Ministeriale Esa che si è svolta poche settimane fa a Siviglia e che ha sancito il via libera al suo prossimo ritorno nello spazio. «Ho avuto il massimo supporto da parte della delegazione italiana», ricostruisce Samantha, «tanto che l’Italia ha ottenuto l’impegno per un secondo volo per me entro qualche anno. Già allora ho manifestato pubblicamente la mia gratitudine al capo delegazione, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, a tutto il team della Presidenza del Consiglio e dell’Agenzia spaziale italiana». Nessun ringraziamento invece per l’Aeronautica Militare. Anzi, nel quarto e ultimo punto, arriva la stoccata dell’astronauta a quelli che fino a ieri erano i suoi superiori: «Ho avuto occasione di esprimere alla Forza Armata, nelle sedi appropriate (queste ultime tre parole sono sottolineate nel testo originale, ndr), il mio disaccordo riguardo ad alcune situazioni e, contestualmente, ho ritenuto per coerenza e per mia serenità di congedarmi».