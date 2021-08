Basta guardare l’inviata della CNN per capire come è cambiata Kabul in 24 ore | VIDEO

Ci sono storie che, per essere comprese fino in fondo, hanno bisogno di immagini che le accompagnino. Quel che sta accadendo negli ultimi giorni in Afghanistan è stato narrato attraverso video e fotografie che mostrano il dolore per quel ritorno a un passato che sembrava esser stato nascosto nel cassetto dei brutti ricordi. E, invece, il ritorno dei talebani a Kabul segna il passo con una storia ciclica che torna a impossessarsi, ancora una volta, della vita delle persone. Le prime vittime di tutto ciò sono le donne. La sintesi arriva direttamente dai vestiti indossati da Clarissa Ward, giornalista della CNN inviata in Afghanistan.

Clarissa Ward ieri.

Clarissa Ward oggi. pic.twitter.com/aHGUkvcGmc — g (@laGreta_) August 16, 2021

Clarissa Ward, l’inviata CNN a Kabul costretta a cambiare vestiti

Fino a ieri, quando stava raccontando la marcia dei talebani verso la capitale, appariva nei suoi collegamenti con l’emittente satellitare statunitense indossando abiti che (pleonasticamente) potremmo definire “occidentali”.

“Clarissa … I got to ask you, what do you think happens to you if the Taliban take Kabul?” @FareedZakaria asks @clarissaward. Ward says she and her team are trying to make contact w/Taliban & that they will “have to be looking very closely” to determine if they should evacuate. pic.twitter.com/rHov5m5PS2 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 15, 2021

Poi l’arrivo dei talebani, del loro integralismo islamico che decontestualizza una religione per sottomettere, in particolare, le donne. Ed è per questo motivo che da oggi non può più effettuare collegamenti dall’alto (era solita raccontare le storie e la cronaca afgana da un tetto), anche per motivi di sicurezza, ed è costretta a indossare un hijab Al-Amira.

Anche Clarissa Ward per la sua corrispondenza ha cambiato abito. Lo racconta qui #Afghanistan pic.twitter.com/kZ5l5u5SoV — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 16, 2021

E nel suo racconto, oltre che dalle immagini che mostrano il cambio di abiti di Clarissa Ward, arriva una delle testimonianze più concrete di come sta cambiando (tornando indietro) l’Afghanistan: “Ho visto alcune donne in giro, ma devo dire che ho visto molte meno donne di quante ne vedrei normalmente camminare per le strade di Kabul. E quelle che vedi camminare per le strade di Kabul tendono ad essere vestite in modo più conservativo rispetto a quando camminavano per le strade di Kabul ieri. Ho visto più burqa oggi di quanti ne abbia visti nel recente passato. Ovviamente anche io sono vestita in un modo molto diverso da come mi vestirei normalmente per camminare per le strade di Kabul”.