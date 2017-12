Il bodyshaming dei cretini contro Francesca Lusini

Da qualche giorno, e apparentemente senza motivo, diversi utenti hanno iniziato a postare e commentare una foto risalente all’ottobre 2016 che ritrae l’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi assieme alla moglie Agnese e a Francesca Lusini, presidente e proprietaria del gruppo che fa capo al marchio Peuterey. Ragione per cui la foto, scattata in occasione della prima fiorentina del film “Inferno” diretto da Ron Howard, sta riscuotendo tanto “successo” è la scollatura della signora Lusini.

Il piacere perverso di insultare una sconosciuta per il suo aspetto fisico

Anche Dagospia, generalmente attenta ai trend della Rete si è accorta che la foto, ad un anno di distanza, fa ancora parlare di sé. Purtroppo non in senso buono. Perché la quasi totalità dei commenti è concentrata a sbeffeggiare e ridicolizzare l’aspetto di Francesca Lusini. In particolare l’attenzione è sul décolleté che non viene giudicato “troppo generoso” ma viene definito in maniera assai brutale come “schifoso”.

Non viene nemmeno criticato il vestito: sono proprio le tette – e in generale il corpo della presidente di Peuterey – ad essere oggetto di commenti crudeli. Si va dal “ha le tette a orecchie di cocker” fino a “ha il culo sul davanti”. Nessuno critica l’abito: è l’aspetto e il seno di una donna di 43 anni ad essere oggetto delle attenzioni morbose dei giudici di Internet.

La Lusini non solo deve scontare la colpa di essere ritratta assieme ai coniugi Renzi ma anche deve subire offese gratuite rispetto al suo aspetto fisico. Pochi sono quelli (e quelle) che la difendono perlopiù cercando di trovare prova che si tratta di un’immagine ritoccata. In realtà la foto è originale e non ha ritocchi (come si vede nella gallery di Getty Images). Dalla stessa galleria sembra di capire che l’abito possa aver avuto un incidente di percorso durante la serata, visto che in altre foto l’abito non presenta alcun “problema”,

Per una volta le offese gratuite rivolte ad Agnese Landini non vanno molto più in là del classico (e becero) “ma che ci fa Vladimir Luxuria con Renzi?”. Ma è una magra consolazione visto che è semplicemente l’effetto collaterale del fatto che tutti siano impegnati a trovare il modo più “originale” per insultare la Lusini.

È un paese libero, posso insultare quanto mi pare

Gli utenti aspirano a trovare il commento più sagace e divertente. Ma in realtà sono praticamente tutti identici. E la cosa più curiosa, ma non deve stupire troppo, è che anche molti utenti di sesso femminile si stiano dedicando al body shaming nei confronti di una donna che – in fondo – non ha alcuna colpa. Perché se le critiche si limitassero all’abito forse sarebbero ancora accettabili, ma qui puntano dritto alla persona e al suo aspetto fisico.

A dire il vero qualcuno che prova a ribadire l’ovvio: ovvero che ognuno è libero di fare quello che vuole e vestirsi come gli pare c’è. Ma c’è anche chi prova ad argomentare la sua posizione spiegandoci che siamo in un paese libero e tutti possono commentare liberamente. Anche a costo di scadere nell’insulto, nel bullismo e nell’offesa gratuita? Evidentemente sì.

Il fatto che sia la presidente di una casa di moda (e non un attrice) è considerato un aggravante. Le foto sono fatte per essere commentate e se la signora ha sbagliato a scegliere l’abito è colpa sua e di sicuro non sta facendo un buon lavoro alla guida del marchio. Insomma o l’ha fatto per far parlare di sé oppure non merita di guidare Peuterey. E già che ci siamo commentiamo il suo aspetto fisico.

Come sia possibile dedurre tutto ciò (strategia di marketing, buon gusto, etc) da una semplice foto resta un mistero. Ma l’Internet è fatto così, si parla perlopiù di quello che non si conosce. E soprattutto si odia e si bullizzano le persone, perché tanto è gratis. Chissà se tutti questi professoroni di stile laureati all’Università della Strada sono in grado di fatturare 70 milioni l’anno come la Lusini. Perché quello che sfugge ai più che questa persona, tanto crtiticata per le sue tette a quanto pare è una che sa fare molto bene il suo lavoro.