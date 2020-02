Per la prima volta in Italia sono state identificate e denunciate 223 persone, responsabili di aver acquistato abbonamenti pirata su internet che consentivano di vedere i contenuti delle principali piattaforme televisive a pagamento (film, serie ed eventi sportivi). L’operazione della Guardia di finanza – Nucleo speciale beni e servizi – è tuttora in corso e volta anche all’identificazione di ulteriori possibili soggetti coinvolti. Acquistando abbonamenti di questo tipo i clienti, secondo la GdF, si rendono responsabili del reato di ricettazione. La legge sul diritto d’autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati per la fruizione del servizio: di conseguenza, ai 223 clienti in caso di condanna verranno confiscati televisore, pc e smartphone. Le sanzioni prevedono, inoltre, la reclusione fino ad otto anni ad una multa di 25.000 euro, oltre le spese legali.

I 223 clienti del Pezzotto IpTV denunciati

Il decoder IPTV che permette di vedere i programmi criptati di sport e film, ovvero il cosiddetto – in Italia – Pezzotto, è un “servizio” potenzialmente utilizzabile da 4,6 milioni di persone che vedono eventi sportivi attraverso siti pirata e oltre 2 milioni di persone che sono abbonate a piattaforme illegali per la visione di partite del nostro campionato. Dopo l’oscuramento di Xtream Codes, l’IPTV del Pezzotto, uno di loro, Christos Papaoikonomu, ritenuto inventore e gestore della piattaforma, è stato arrestato a Salonicco: aveva con sé 110mila euro in contanti. I membri dell’organizzazione predisponevano e gestivano all’estero gli spazi informatici attraverso i quali ritrasmettevano il segnale di Sky, Dazn, Netflix. Una fitta rete commerciale con basi in Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, acquisiva illegalmente o legalmente i pacchetti di contenuti e li rivendeva. Sono otto gli ordini cattura europei di indagine eseguiti simultaneamente in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria dalle rispettive polizie giudiziarie. I reati ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata alla riproduzione e commercializzazione illecita di Iptv con la circostanza aggravata del reato trasnazionale.

700mila utenti erano online al momento del blitz ma i potenziali clienti dovrebbero essere cinque milioni. Rischiano multe fino a 25mila euro al mese e la reclusione da sei mesi a 3 anni, visto che gli investigatori intendono risalire agli «abbonati» attraverso la traccia ip, l’indirizzo dell’apparecchio collegato a internet e le carte con cui sono stati effettuati i pagamenti. Theodoris Livanis di Atene è invece considerato l’altro “capo” dell’organizzazione la cui “sede” era in una cittadina bulgara, Petric. Dalla piattaforma il segnale veniva smistato a nove centrali (ma in serata le operazioni erano ancora in corso ed è possibile che questo numero possa crescere), dove sono stati effettuati sequestri e perquisizioni nella giornata di ieri fra Italia, Germania e Grecia: garage e soffitte in cui i finanzieri hanno trovato gli apparati tecnologici che funzionavano da stazioni di smistamento del segnale.

