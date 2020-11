Il leghista anti gay che fa arrabbiare la Lega

Ieri vi abbiamo raccontato la storia di Gregorio Martinelli, consigliere comunale a Bagno a Ripoli per la Lega, che ha chiesto di istituire una giornata per i cattolici eterosessuali. Il motivo? Martinelli da Silva spiega di essere stato «vittima di molestie sessuali da parte di omosessuali» con «palpate, commenti» ed altro: è lui ad essere «discriminato» perché «cattolico eterosessuale». La legge Zan contro l’omotransfobia ha il solo scopo, secondo il leghista, di favorire l’omosessualità e quindi è necessaria «la giornata del Cattolico eterosessuale in difesa di questi cittadini costantemente minacciati e considerati retrogradi e pericolosi».

Parole che hanno fatto indignare il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che ha spiegato che si tratta di “una sequenza di deliri e luoghi comuni violenti, aberranti e pericolosi, che vanno oltre i limiti della ragione”. Ma Martinelli ha fatto arrabbiare anche i suoi colleghi di partito. Susanna Ceccardi parla di “affermazioni lontane anni luce dal nostro modo di concepire la società di oggi”. E il coordinatore Daniele Belotti prenderà dei provvedimenti contro di lui, spiega il Corriere: “La Lega scarica Martinelli: «Iniziativa autonoma» dice il coordinatore giovani leghisti Federico Bussolin. «Era stato diffidato, valuteremo provvedimenti» dice il Commissario regionale Daniele Belotti. Del resto non è la prima volta che Martinelli da Silva fa arrabbiare la Lega: è stato capogruppo della Lega in consiglio comunale per un solo giorno. Ha rimesso la carica dopo aver fatto fare una brutta figura ai suoi compagni di partito

Leggi anche: Conte ha la tosse a Otto e Mezzo