Gregorio Martinelli Da Silva: la Lega espelle il consigliere anti gay

Gregorio Martinelli Da Silva, consigliere eletto nelle file della Lega a Bagno a Ripoli (Firenze), “è stato espulso dal partito”, dopo la decisione “del consiglio nazionale”

. A dirlo il coordinatore della Toscana Daniele Belotti. Martinelli aveva presentato un’interrogazione per istituire la giornata dei ‘cattolici-eterosessuali’: nel suo provvedimento il consigliere ha criticato il fatto che siano emarginati o puniti “coloro i quali vedono le relazioni omosessuali come gravi depravazioni”. Nei confronti del consigliere sono piovute numerose critiche, fino all’allontanamento dal partito. “Lui è stato eletto grazie alla Lega – ha precisato Belotti -. Se si gioca in una squadra si resta nella squadra altrimenti può fare benissimo la lista civica Gregorio Martinelli e fare quello che vuole. Da noi non funziona così”. Belotti ha spiegato che “l’interrogazione era stata presentata alla segreteria provinciale ed era arrivata anche a me: a Martinelli era stato detto di non presentare l’atto. Lui lo ha fatto lo stesso ed è grave, perché contro il parere della Lega”. Il Corriere Fiorentino raccoglie il commento di un altro esponente della Lega, gay: