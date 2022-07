Giorgia Meloni, dopo la “benedizione” degli alleati, inciampa sulla foto della sede di Forza Italia a Civitavecchia. “Non siamo nostalgici da operetta”

Anche il Washington Post si occupa di Giorgia Meloni. E lo fa con un editoriale dal titolo eloquente. “L’Italia è sulla strada per essere guidata da post-fascisti”. Il riferimento è tutto per lei, la fondatrice di Fratelli d’Italia, che l’editorialista Ishaan Tharoor, definisce “la carismatica leader dell’estrema destra italiana” che in più occasioni ha ribadito…

Anche il Washington Post si occupa di Giorgia Meloni. E lo fa con un editoriale dal titolo eloquente. “L’Italia è sulla strada per essere guidata da post-fascisti”. Il riferimento è tutto per lei, la fondatrice di Fratelli d’Italia, che l’editorialista Ishaan Tharoor, definisce “la carismatica leader dell’estrema destra italiana” che in più occasioni ha ribadito che il suo partito non è un movimento fascista. “Ma non sono neanche non fascisti” precisa il giornalista americano. E se dall’altra parte dell’oceano, più di un analista politico (anche il New York Times si era occupato dell’ex-missina), hanno le idee chiare sul partito della Meloni, è evidente che il messaggio che passa dall’aspirante premier è fin troppo chiaro.

Il caso Civitavecchia. Nella sede intitolata a Giorgio Almirante, evidenti simboli fascisti

Ora che all’interno dei “Brothers of Italy” – scrive il Washington Post – ci siano esponenti e personaggi che non solo non rinnegano il fascismo, ma ne indossano anche i simboli, è storia passata. Anzi presente, perché la rete ormai non nasconde nulla. Ha fatto il giro dei social, la foto postata per prima dal sito Etruria News, che ritrae una foto di gruppo scattata nelle sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia, litorale a nord di Roma, in cui i consiglieri Fabiana Attig, Vincenzo Palombo, Giancarlo Frascarelli, sono insieme a Paolo Iarlor, esponente locale del partito di Giorgia Meloni.

Ancor prima dei personaggi, parlano le immagini. I quattro sono stretti tra un manifesto con la scritta X Mas, che con il Natale non ha nulla a che fare, ma con la Repubblica di Salò, si. La Xª Flottiglia MAS fu un corpo militare indipendente al servizio dei nazisti e sotto il comando del capitano Junio Valerio Borghese, che si vede nel poster sulla destra e che fu anche il Presidente del Movimento Sociale Italiano. Nostalgia dei “bei tempi”?

Croce celtica al mare per Iarlori. Ma la Meloni non disdegna foto in sua compagnia

Che dire di Paolo Iarlori, già segretario del circolo dedicato a Giorgio Almirante ed ex esponente di Forza Nuova, uno che al mare sfoggia costume e croce celtica al collo (così il marchio rimane impresso sulla pelle anche d’inverno) e che poi si fa scattare una foto sorridente accanto alla sua leader, sempre lei, Giorgia Meloni.

Il tam tam della rete deve aver dato fastidio all’ex-missina, che in queste ore sta discutendo con i suoi alleati, Salvini e Berlusconi, su chi sarà il prossimo inquilino(a) di Palazzo Chigi. “Se qualcuno pensa di poter, sotto le nostre insegne, avere comportamenti che consentono alla sinistra di dipingerci come nostalgici da operetta quando noi stiamo costruendo un grande partito conservatore, sappia che ha sbagliato casa e che lo tratteremo come merita: uno che fa gli interessi della sinistra, e dunque un traditore della nostra causa” risponde la Meloni senza mai citare il caso Civitavecchia. Ma ecco che parole come insegne e traditore, ricordano “i bei tempi”, no? Le parole non sono casuali.

A stretto giro (forse prima, forse dopo) anche Iarlori affida la sua saggezza alla rete. “Chi, dopo anni, continua pateticamente a tentare di diffamarmi con articoli ridicoli e grotteschi si rassegni: purtroppo per lui non otterrà alcun risultato. Da parte mia continuerò ad andare avanti, senza condizionamento alcuno e riservando a questo ometto solo tanta indifferenza. Da oltre quaranta anni vivo a Civitavecchia e moltissimi concittadini hanno avuto modo di conoscermi personalmente ed a sufficienza da comprendere come determinati attacchi personali, rivolti alla mia persona, sono assolutamente strumentali e destituiti di ogni fondamento”.