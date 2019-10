Fabrizio Piscitelli, nel video il nome del killer

Gianluca Ius, imprenditore già noto per le vicende dell’inchiesta di Mondo di mezzo (fu indicato come il custode del tesoro “nero” di Carminati, accusa che non trovò alcun riscontro) e implicato con il commercialista Marco Iannilli nella bancarotta Arc Trade, società già coinvolta nell’inchiesta “Enav–Finmeccanica”. è la persona con cui Fabrizio Piscitelli detto Diabolik passò le ultime ore di vita prima di andare al Parco degli Acquedotti dove è stato ucciso in un agguato dalla modalità mafiosa.

Scrive oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Alessia Marani che è Ius l’ultima persona a vedere vivo Piscitelli il pomeriggio del 7 agosto, prima dell’appuntamento in via Lemonia:

«Fabrizio venne a trovarmi intorno alle 17,30 racconta – si intrattenne per un’oretta ed era in compagnia del suo autista cubano. Non mi era sembrato preoccupato, solo stanco. Mi diceva che non vedeva l’ora di andare in vacanza, al mare, ma non sapeva a chi lasciare i suoi cani». Ius ricorda che

«Fabrizio stringeva il telefonino in mano, non mi pare avesse ricevuto chiamate ma si stava scambiando dei messaggi con qualcuno. A un certo punto ha detto al cubano: “Dai andiamo a‘sto appuntamento così poi partiamo per Anzio”.

In serata, infatti, doveva raggiungere dei nostri amici ormeggiati in porto per festeggiare un compleanno, in barca, direzione Ponza. Io gli dissi che non sarei andato perché dovevo lavorare. E lui mi prese in giro: “Lavori troppo”. Eravamo rimasti che ci saremmo rivisti venerdì o sabato. Invece la sera, un amico mi ha mandato un messaggio: “Gianlu’ hai visto? Hanno sparato a Diabolik”. Io risposi che non era possibile: “Ma se l’ho visto solo mezz’ora fa!”».