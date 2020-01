Si chiamava Fabio Tucciariello e aveva 39 anni il tifoso ucciso negli scontri tra ultras del Rionero e del Melfi a Vaglio di Basilicata in provincia di Potenza. Tucciariello è stato investito da una Fiat Panda con a bordo alcuni tifosi del Melfi. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane sia stato schiacciato intenzionalmente, dopo che insieme a un altro tifoso aveva impedito il passaggio dei sostenitori della squadra avversaria.

Fabio Tucciariello: chi è il tifoso ucciso negli scontri tra ultras di Rionero e Melfi

La Polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi, alla guida della Fiat Punto che ha investito il tifoso. Il 30enne è stato trasferito in carcere. Sono stati arrestati e posti ai domiciliari 24 tifosi della Vultur Rionero. Le accuse – a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello – sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Le indagini della Polizia, cominciate subito dopo la morte di Tucciriello, hanno portato gli agenti a Brienza (Potenza), dove la Vultur Rionero era impegnata ieri pomeriggio. Numerose persone sono state portate in questura e interrogate (le indagini sono state coordinate dall’inizio dal Procuratore della Repubblica vario di Potenza e dal pubblico ministero) e nella notte si è giunti agli arresti.

Spiega oggi Repubblica che l’incidente mortale si è verificato in tarda mattinata lungo la strada statale Basentana, all’uscita di Vaglio, nei pressi della stazione ferroviaria, a pochi chilometri da Potenza.

Dalle prime indagini risulta che le due tifoserie si sono incontrate prima delle partita di categoria: il Rionero sarebbe dovuto scendere in campo a Brienza — partita poi annullata — mentre il Melfi a Tolve, dove il match si è svolto regolarmente. La Polizia è riuscita immediatamente a rintracciare e fermare la Fiat Punto con a bordo i tre tifosi del Melfi, sottoposti a un lungo interrogatorio nella Questura di Potenza. Sul luogo dell’incidente anche la scientifica, che ha rinvenuto degli oggetti probabilmente usati durante lo scontro: un tirapugni e due bastoni. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un agguato, sebbene non sia ancora chiaro da parte di chi: le due tifoserie avversarie si sarebbero già incrociate casualmente prima dell’incidente in una stazione di servizio della strada statale Potenza — Melfi.

