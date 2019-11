«Il cane dell’ex ministra Trenta portato al ministero con l’auto blu»

Si chiama Pippo, è uno schnauzer nano ed ha avuto l’onore di salire sull’auto blu del ministero della Difesa quando al comando c’era la grillina Elisabetta Trenta, che nel frattempo ha deciso di traslocare dall’appartamento a San Giovanni dopo che la storia dell’assegnazione a suo marito Claudio Passarelli è stata raccontata da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Oggi Mario Ajello sul Messaggero racconta la storia del cagnolino dell’ex ministra:

Fu donato alla Trenta da un ufficiale dell’esercito e lei ci si è affezionata tanto. Al punto che, da ministra della Difesa, lo voleva avere spesso al fianco, nei giorni in cui non era in missione in qualche parte del mondo. Un cane, cioè Pippo, scorrazzava al ministero della Difesa? Ma certo. Qualche militare lo andava a prendere con l’auto di servizio nella casa di via Amba Aradam e lo “scortava” fino al dicastero.

Pur non essendo lui un quadrupede dall’aria marziale ma magari, sotto il pelo, nascondeva doti da da consigliere politico d’area grillina, perché il grillismo in grigio-verde l’allora ministra cercava di creare. E comunque: che gioia avere Pippo nelle austere stanze istituzionali. I più fidati collaboratori della Trenta avevano il privilegio di poterci giocare con frasette così: «Pippo, vieni qui, daiiiii, fatti vedere…. Bacini? Sììì, bacini…bacini….bacini…». Gli veniva lanciata la pallina e lui la rincorreva «Bravo Pippo, bravo… bravo…» lungo il corridoio del primo piano.