Come Marcello De Vito vuole tornare a presiedere l’Assemblea Capitolina

La data è già fissata: giovedì. Quel giorno la Cassazione potrebbe far decadere le misure cautelari nei confronti di Marcello De Vito, che potrebbe tornare a essere un libero cittadino, sì, ma soprattutto potrebbe tornare a svolgere il suo ruolo di presidente dell’Assemblea Capitolina. Sono proprio quelle le sue intenzioni, come spiega oggi Simone Canettieri sul Messaggero:

«Marcello quando tornerà in libertà tornerà a fare il lavoro che faceva prima in Consiglio comunale», si lascia sfuggire la moglie. Cosa significa: che giovedì, se la Cassazione dovesse togliergli le misure cautelari, si ripresenterà in Campidoglio a dare la parola alla maggioranza o all’opposizione come se nulla fosse accaduto? «Esatto», continua Giovanna.

Nel frattempo, Stefàno sarà rimpiazzato da Sara Seccia, una grillina anche lei vicina a De Vito, una volta. Al punto che l’altro giorno ha telefonato alla compagna per darle la notizia: «Porterò avanti gli insegnamenti di Marcello», ha assicurato nel corso della telefonata. Un’affermazione che potrebbe far sorridere, ma così è. Venerdì scorso sono stati i compagni di cella ad avvisarlo della buona novella,prima degli avvocati: «Marce’, te scarcerano, l’ha detto adesso il telegiornale».