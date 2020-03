Come scommettere in maniera sicura in Italia?

In Italia il calcio è lo sport più seguito ed anche quello preferito per le scommesse sportive. Nonostante questo settore sia particolarmente variegato e sia possibile piazzare delle puntate su un elevato numero di eventi, le partite di calcio continuano ad essere gli eventi sportivi più gettonati. Nel nostro paese effettuare delle puntate sugli eventi sportivi è legale, ma è importante seguire alcune indicazioni per scommettere in maniera sicura. Le tante persone che si avvicinano al calcio scommesse vanno alla ricerca di consigli per non commettere errori e per essere certi di scegliere i canali ufficiali per effettuare questa tipologia di scommesse.

Conoscere le tipologie di scommesse

Prima di iniziare a scommettere è fondamentale conoscere il settore e valutare le diverse tipologie di scommesse disponibili. La tipologia classica per le partite di calcio è 1X2, nella quale viene chiesto allo scommettitore di prevedere se la partita si concluderà con la vittoria della squadra di casa, della squadra ospite o con il pareggio.

Un’altra tipologia di scommessa molto gettonata è quella sul numero di reti. Scommettere sull’over 1.5, ad esempio, significa credere che la partita si concluderà con almeno due gol, non importa da quale squadra siano stati segnati. La scommessa opposta è invece l’under 1.5, che risulterà vincente se la partita si concluderà con al massimo un gol.

Oltre alle tipologie di scommesse classiche, si possono piazzare delle puntate anche su eventi particolari della partita. Si può puntare, ad esempio, sulla squadra che al termine dell’incontro avrà avuto il possesso palla maggiore, oppure sulla formazione che avrà battuto il maggior numero di calci d’angolo, così come sulla presenza o meno di almeno un rigore durante i novanta minuti.

Analizzare le quote

Per migliorare le proprie prestazioni ed aumentare i guadagni è utile analizzare le quote per farsi un’idea della squadra data come favorita. Non sempre la squadra favorita – e dunque con quota più bassa – riesce effettivamente a vincere la partita. Oltre alle quote è utile analizzare anche la forma fisica delle formazioni, per non farsi trovare impreparati in caso di risultato inatteso e che potrà offrire grandi guadagni agli scommettitori che sapranno prevederlo.

Saper gestire il rischio

Tutti vorrebbero una strategia per poter scommettere con la certezza di vincere, portando a zero il rischio di perdere il capitale. Sfortunatamente per gli scommettitori, gli eventi sportivi sono imprevedibili: si possono fare delle analisi dettagliate che hanno lo scopo di provare a prevedere l’esito del singolo evento, ma queste analisi non possono dare la certezza dell’esito.

L’importanza delle scommesse per l’economia

Le scommesse sportive generano un elevato volume d’affari e rappresentano dunque un’ingente entrata per lo Stato. Questo si verifica non solo in Italia, ma nella maggior parte dei paesi del mondo: il delicato periodo di crisi sanitaria che stiamo attraversando sta portando ad una crisi mondiale delle agenzie di betting. La riduzione delle scommesse è dovuta non tanto all’impossibilità di recarsi fisicamente nell’agenzia di betting, dal momento che è possibile anche scommettere online, ma alla sospensione di tutti i principali eventi sportivi.