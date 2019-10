Casimiro Lieto: arrestato l’autore Rai della Prova del Cuoco

C’è anche Casimiro Lieto tra le sette persone arrestate nell’ambito di una indagine per corruzione in atti giudiziari della procura di Salerno. L’autore di molte trasmissioni Rai è coinvolto in uno dei 10 episodi di corruzione sotto la lente dei magistrati salernitani, per aver fatto pilotare a proprio favore una sentenza legata a un accertamento di circa 230mila euro, in cambio di un posto di lavoro al figlio del presidente della quarta sezione della commissione tributaria, Fernando Spanò.

Casimiro Lieto arrestato: l’autore della Prova del Cuoco

Lieto è stato produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui “La Prova del Cuoco”, condotta all’epoca da Elisa Isoardi, e della “Vita in Diretta”; è stato anche in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Nel passato ad Avellino era stato socio di una delle emittenti storiche della città irpina. Secondo l’accusa il procedimento tributario è stato definito in secondo grado con esito a lui favorevole con sentenza numero 6641/17. Lieto, si scrive nell’ordinanza, aveva vinto anche in primo grado. Alla fine il figlio di Spanò ha rifiutato il posto di lavoro promessogli da Lieto.

Il giudice per motivare l’arresto scrive:

Ulteriore riscontro comunque lo si ricava anche dalle dichiarazioni del (…) che, pur precisando di non conoscere il Lieto Casimiro, ha rammentato di aver fatto delle interrogazioni al terminale per conto di Mauriello anche sul Lieto Casimiro; è del tutto evidente, perché già emerso in relazione ai capi che precedono, e per le ragioni dianzi esposte e sostenute dalla giurisprudenza di legittimità, quali fossero le ragioni di tali illecite interrogazioni; nel caso di specie poi il (…) ha anche ribadito che la ricerca commissionatagli dal Mauriello aveva quale obiettivo l’accertamento di quali ricorsi del Lieto Casimiri o fossero stati assegnati alla sezione quarta che come è noto era proprio la sezione presieduta dallo Spanò; il quadro relativo al modus operandi (consueto) del Mauriello quindi si perfeziona; egli chiede al (…) la verifica nell’interesse del Lieto della pendenza dei ricorsi presso lo Spanò; accertato di detta presenza mette in contatto il Lieto/ con lo Spanò con promessa di un posto lavoro a fronte dell’esito favorevole del procedimento per il figlio del giudice relatore; ad esito favorevole pronunciato (che comunque in diritto sarebbe stato tale come riferito dallo Spanò con conseguente qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 318 c.p. richiamato dall’art. 319 ter c.p.) Il Lieto formula l’offerta di lavoro per il figlio del giudice da costui rifiutata.

Casimiro Lieto è stato autore di molti programmi di intrattenimento e giornalistici, ma è attualmente impegnato solo con Rai2 nella trasmissione sportiva condotta da Simona Ventura, La Domenica Ventura’. Casimiro Lieto è stato al centro di alcune polemiche quando è cominciata a girare la notizia di un suo possibile approdo alla direzione di Rai1 (o, in alternativa, di Rai2) che secondo i rumors sarebbe stato caldeggiato dall’allora ministro dell’Interno Salvini. Approdo che, però, non si è poi concretizzato per le perplessità espresse dall’Ad Salini.

La corruzione nella Commissione Tributaria di Salerno

All’interno dell’ingranaggio si inserisce, secondo inquirenti ed investigatori, il nome di Antonio Mauriello, già giudice tributario, attualmente membro del Consiglio Nazionale della Giustizia Tributaria a Roma. La conoscenza tra Lieto e Mauriello risalirebbe agli inizi del 2017. Nell’ordinanza il GIP scrive anche che l’attuale membro del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Mauriello più volte ha “ostentato rapporti e contatti con esponenti apicali della Lega Nord” che utilizzava per fare in modo che i giudici tributari di Salerno dessero seguito alle sue richieste. Le altre cinque persone arrestate sono Giuseppe Pagano (giudice tributario), Rosario Attilio Passarella (dipendente amministrativo presso la Commissione Tributaria di Salerno), Francescopaolo Savo (professionista tributario), Giuseppe Somma (professionista tributario), Paola Panariello (referente FULL Project srl).

Tra gli episodi contestati ci sono la cancellazione di un debito con l’Erario di oltre 35 milioni di euro ottenuto da una società di Sarno (Salerno); per un’altra società di Angri (Salerno), l’indebito vantaggio ottenuto supererebbe i cinque milioni di euro; per una terza società di Avellino, invece, la somma annullata raggiungerebbe il milione di euro.

